Gabon : André Jacques Augand muet à la veille de la Fête de la musique

Célébrée tous les 21 juin, la fête de la musique est ce moment au cours duquel les artistes célèbrent le huitième art sous toutes ses formes, en mettant en lumière sa diversité selon les rythmes et les peuples. Cette année, la célébration de cette manifestation pourrait au Gabon, passer sous silence, au regard de l’absence de communication du ministre en charge de la Culture André Jacque Augand et ses équipes.

Lié au solstice d’été, la fête de la musique a été initiée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture en France, dans le but de célébrer la musique sous toutes ses formes. Mais également de permettre aux artistes de se produire gratuitement devant un large public. Une célébration qui rassemble une pluralité d’artistes autour d’un concert populaire mais également permet aux populations d’être en phase avec les différents genres musicaux interprétés.

Toujours pas de communication

Alors que le 21 juin approche à grands pas, le ministre chargé de la culture du Gabon et ses équipes restent muets sur la tenue de cet événement important. Un silence qui laisse perplexes les acteurs culturels et les populations gabonaises qui n’attendent que communier ensemble. Il faut dire qu’il s’agit ici de la première fête de la musique sous l’ère de la transition. A deux semaines, le public n’a toujours pas connaissance de l’organisation ou non de ladite cérémonie.

Aucun communiqué, aucune publicité, aucune affiche. Bref, aucune communication tendant à faire penser que le ministère de tutelle considère cet événement majeur du calendrier culturel. Une situation qui devrait interpeller ces derniers, d’autant plus que cela relève de leurs missions régaliennes. Quand on sait que depuis la nomination d’André Jacques Augand les acteurs culturels ne cessent de décrier son management, cette posture interroge à défaut de renforcer cette idée.

Il serait donc judicieux que le membre du gouvernement s’active avec ses équipes. Rappelons que le but premier de la communication pré-event est de susciter l’intérêt des cibles. A moins que la fête de la musique, célébrée à travers le monde, ne soit pas considérée à sa juste importante au Gabon, pays qui pourtant multiplie les « concerts de la transition ».