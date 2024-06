Gabon : les statuts de l’OPN désormais approuvés par l’État

Ecouter l'article

Afin de rendre l’Office pharmaceutique national (OPN) conforme à la législation du moment et réorganiser ses services pour mieux accomplir ses missions régaliennes, le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement ont approuvé le projet de décret relatif aux statuts de l’OPN. C’est ce qui ressort du communiqué final du Conseil des ministres du 20 juin 2024.

L’Office pharmaceutique national (OPN) est la centrale d’achats de médicaments et autres produits de santé (MAPS). Sa mission est de garantir une disponibilité permanente des produits de santé aux populations sur l’ensemble du territoire gabonais et à moindre coût. C’est donc en application de l’ordonnance n°008/PR/2021 du 19 février 2021 que le gouvernement de transition réuni au Palais du Bord de mer a adopté le projet de décret qui vise à reconnaître les nouveaux statuts de l’Office pharmaceutique national.

De nouvelles dispositions au sein de l’OPN pour un meilleur rendement

Selon le communiqué final du conseil des ministres, ledit projet de décret permettra de structurer l’OPN en ce sens qu’on y retrouvera une agence comptable et ce conformément « aux dispositions de la loi n° 20/2005 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’État ». Aussi les nominations au poste de Directeur général et de Président du conseil d’administration (PCA) se feront désormais par décret du Président de la transition uniquement en Conseil des ministres et cela conformément à la loi n°011/2021.

Autres changements au sein de l’Office pharmaceutique national, l’inclusion des représentants du ministère de l’économie et de la direction générale des services de santé militaire ainsi que des unités d’appui, des directions et des antennes régionales. Alors qu’à travers le pays, les plaintes à l’endroit des pharmacies hospitalières sont légion consécutive à l’absence de médicaments et autres produits de santé, une situation qui d’ailleurs a coûté la vie à bon nombre de compatriotes. Gageons que ces changements rendront optimales les missions de l’OPN.