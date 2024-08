Festival Culturel de Bitam : Une 3e Édition couronnée de succès par BW Energy !

Ecouter l'article

Du 15 au 17 août 2024, la ville des 3 frontières a rythmé au tambour de la 3eme édition du Festival Culturel de Bitam (Festicub) à la place des fêtes. Venus de tout le pays et des pays voisins, les festivaliers ont eu l’occasion de découvrir la richesse culturelle du groupe Ekang via l’exposition de sculptures, exhibition des danses, la vulgarisation des jeux et des concours d’enracinement à l’arbre généalogique et ce, grâce au soutien indéfectible de BW Energy.

Depuis ses premières éditions, le Festival Culturel de Bitam, s’est érigé en modèle de valorisation des rites, traditions et us coutumières reconnus au groupe ethnique Ekang localisé en Afrique central. Pourtant l’édition 2024 a revêtu une coloration plus animée avec un concert animé par des artistes confirmés Fang, Bulu et Nzebi. Preuve du caractère éclectique de l’initiative portée par Patrick Eyogo Edzang et la société pétrolière BW Energy qui en était le partenaire officiel.

3 jours au cœur de la tradition Ekang !

Découvrir et célébrer la diversité culturelle, sportive et artistique du peuple Ekang, ainsi étaient libellés les objectifs de cette 3e édition du Festival culturel de Bitam. Cette initiative inscrite dans le déploiement de la responsabilité sociétale des entreprises de BW Energy a permis d’en savoir davantage sur les danses traditionnelles encore pratiquées en « pays fang ». À l’esplanade dédiée, les groupes de jeunes ont pratiqué les danses Bia, Ozila et Oniass toutes proches du N’loup.

Instantanée de la visite des stands © GMT

Venus du Cameroun, la troupe Akam-ayong a mis en exergue le rythme Mekôm. À cela s’ajoutent l’artisanat représenté par des sacs, des paniers, nattes et des calebasses faits à base de raphia et os, raphia, fibres végétales, résidus organiques. D’autres produits alimentaires tels le miel de Sougoudzap, des prunes de Bibe Effack et des ananas du groupe Essandone ont été mis en vente.

Les jeux et la peinture au rendez-vous

Au-delà des mets propres aux tributs et clans du peuple Ekang, le public venu nombreux a pu se familiariser avec l’art mixte de Michelle Nze qui peint des toiles tout en conservant l’originalité de Bitam. Aussi, en marge du concert populaire, les férus de Songo’o ont pu partager des parties avec la légende Vivi. Cerise sur le gâteau, le mémorial de Bitam qui a recensé l’ensemble des figures de proue de l’histoire de la localité.

Des participants jouant au Songo © GMT

Autant dire que les instruments traditionnels Akùrù, Ololong et Omvëk, ont été mis à contribution par des batteurs expérimentés. Livrant un spectacle mémorable. Invités d’honneur, les artistes gymnastes du cirque de l’équateur ont fait étalage de leur talent en effectuant des acrobaties inouïes. Partenaire officiel, BW Energy a affirmé son rôle de mécène culturel. « Ce festival est plus qu’une simple célébration artistique ; il rend hommage aux ancêtres qui ont façonné notre histoire et identité. Nous croyons fermement que respecter et honorer cette richesse culturelle sont essentiels pour notre développement au Gabon », a souligné Anthony Nsourou, responsable de la communication chez BW Energy.