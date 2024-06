Gabon : l’État s’attache les services de l’entreprise INKAS pour la sécurisation des aéroports

Follow on X

Ce jeudi 27 juin 2024, le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a procédé à la signature d’un contrat-cadre avec l’entreprise INKAS, leader dans la sécurité défense des aéroports. Un partenariat qui vise à renforcer la sécurité des aéroports et celle des passagers.

Engagé dans un processus de restructuration de son secteur aérien, le Gabon multiplie ces derniers mois des partenariats afin de viabiliser ses aéroports. Ainsi, après la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et l’Ethiopian Airlines Academy pour la formation jeunes Gabonais aux métiers de l’aéronautique, le tour est revenu au ministère des Transports de concrétiser un partenariat pour la sécurisation et la défense des infrastructures.

INKAS, la solution à la sécurisation des aéroports du Gabon

Ce contrat-cadre octroyé à la société INKAS, dirigée par un groupe d’anciens professionnels de la défense et des forces de l’ordre, devrait permettre d’apporter des solutions en matière de sécurisation. « En termes de sécurité de passagers, nous l’avons en APIS. C’est un système d’information des passagers qui va permettre à l’État gabonais d’être plus sécurisé et qui va également rassurer les touristes d’être en sécurité au Gabon », a rassuré le Vice-président d’Inkas, Eliahou Kadoch.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise fera un investissement de près de 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de FCFA. Selon le Vice-président de la Société, le système pourra être mis en place au Gabon dans six (6) semaines et le renforcement de la sécurité en elle-même au sein des aéroports prendra un peu plus de temps. Ceci, en travaillant de concert avec le « personnel local ».

Pour rappel, INKAS Group of Companies est un conglomérat international composé de sociétés de pointe spécialisées dans les domaines de la sécurité civile, de la protection environnementale, des aides financières, de la sécurité, de la logistique et de la fabrication.