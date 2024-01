« Emmène-moi », le premier maxi single de Noli J dans les bacs

Follow on X

Après une série de concerts ponctuée il y a quelques mois à l’Institut français du Gabon (IFG), Noli J, fils de la légende de la musique gabonaise, Oliver Ngoma, poursuit sa conquête du public. D’interprète des plus grands succès du répertoire de celui dont il porte le nom, Noli J entend désormais conquérir les mélomanes grâce à ses propres sonorités avec son maxi single intitulé « Emmène-moi ». Sorti le 15 décembre dernier, ce sont 4 titres au fort accent Zouk, devrait en séduire plus d’uns.

S’il est souvent difficile de reprendre le flambeau, surtout lorsque le prédécesseur est une véritable légende de la scène gabonaise et africaine, certains par amour de la musique n’hésitent pas. C’est le cas de Noli J. Après s’être fait la main en interprétant une bonne partie du riche répertoire de son père, Oliver Ngoma, le jeune artiste a décidé de se lancer dans le grand bain avec un premier maxi single.

Le grand retour de l’Afro-Zouk

Dans les bacs depuis le 15 décembre, ce maxi orienté afro-zouk, est une véritable ode à l’amour et à la persévérance, à l’image du titre Big Beautiful Woman (BBW), dans lequel il « honore les femmes » comme il tient à le rappeler. Entre douceur de zouk et de kompa, le chanteur a décidé d’emmener ses fans dans son univers prônant la sincérité avec « mon amour, n’en doute pas » ou encore « si tu veux » et le morceau éponyme « Emmène-moi ».

Enregistré au studio Dynastie, ce maxi single qui confirme le cap franchi par l’artiste sur la scène musicale gabonaise, en plus d’être une véritable livraison à cœur ouvert, devrait susciter un certain engouement du public et par la même occasion prouver son authenticité à travers ses lyrics. Un projet à déguster sans modération.