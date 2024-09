Follow on X

Elim/CAN 2025 : le Gabon désormais 3e du groupe derrière le Maroc et la RCA !

Ecouter l'article

Défait de manière humiliante par les Lions de l’Atlas 4 buts à 1, le Gabon de Thierry Mouyouma a su réagir en disposant, devant son public à Franceville, des Fauves de l’Oubangui sur le score de 2-0. Une victoire importante dans la course à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroulera en 2025 puisque les Panthères remontent à la 3ème place du classement du groupe B avec 3 points et une différence de buts de moins 1.

Après une première journée difficile où le Gabon avait subi une lourde défaite contre le Maroc (1-4), la sélection nationale a effectué une remarquable relance en battant la République Centrafricaine (2-0) mardi dernier. Grâce à cette victoire, les Panthères du Gabon ont grimpé à la troisième place du groupe B avec trois points, devançant ainsi le Lesotho, qui reste en dernière position avec 0 point après deux défaites.

Le Gabon grimpe à la troisième place !

Si Maroc continue de dominer le groupe avec 6 points, fruit de deux victoires, dont une contre le Gabon et une autre contre le Lesotho. La République Centrafricaine, avec également 3 points mais un goal average nul, se situe en deuxième position. Le Gabon, bien que troisième pour le moment en raison d’un goal average défavorable, a la possibilité de remonter davantage.Les prochains matchs, prévus en octobre, seront décisifs pour l’avenir du groupe.

Conscient de cette mission pas impossible, le sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a souligné l’importance de ces prochaines journées, notamment avec le retour de joueurs clés tels que Mario Lemina et Jim Allevinah. Les Panthères devront impérativement obtenir deux victoires contre le Lesotho pour améliorer leur classement et espérer que le Maroc remporte son match contre la République Centrafricaine. Ces rencontres pourraient redéfinir les positions du groupe B et ouvrir la voie vers une qualification.