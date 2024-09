Gabon : Conférence de presse de Télesphore Obame Ngomo le 13 Septembre 2024 !

Follow on X

Télesphore Obame Ngomo, Conseiller spécial du Président de la République, chef de département communication, tiendra une conférence de presse ce vendredi 13 septembre 2024 au sein de ladite institution. Cette rencontre avec les médias permettra au patron de la communication présidentielle de la transition de faire le point sur plusieurs dossiers cruciaux pour l’avenir du Gabon.

Selon les premiers éléments de langage parvenus à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), il y sera principalement évoqué 3 sujets. Il s’agit de la visite d’affaires du Président de la Transition en Chine en compagnie de son épouse Zita Oligui Nguema, Telesphore Obame Ngomo reviendra en détail sur la récente visite officielle du Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema en République Populaire de Chine. Cette visite, d’une importance capitale pour la diplomatie gabonaise, sera examinée sous l’angle des objectifs atteints et des retombées escomptées pour le Gabon.

La constitution et le référendum pas en reste !

Sujet d’actualité objet de diverses interprétations, le projet de loi portant Constitution Gabonaise sera détaillé. Un exercice pédagogique, puisque Télesphore Obame Ngomo devra expliquer ses grandes lignes, les enjeux associés, ainsi que les perspectives pour le renforcement des institutions du pays. Autre point et pas des moindres, le Référendum constitutionnel. L’échange avec la presse devra aboutir sur la mise en lumière des modalités et le calendrier du référendum à venir, en mettant en lumière les implications pour la gouvernance et la participation citoyenne.

Notons que cette conférence de presse sera également l’occasion d’aborder divers sujets de politique intérieure. Les journalistes présents auront la possibilité de poser des questions lors de la séance de questions-réponses, permettant ainsi d’éclairer davantage les questions d’actualité et les préoccupations du public. Pour la Présidence de la République, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel, offrant une plateforme pour la transparence et le dialogue avec la presse et les citoyens.