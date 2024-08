Éducation : paiement des bourses du 3e trimestre du 12 au 30 août

Ecouter l'article

L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a publié ce samedi 10 août 2024 le chronogramme tant attendu du paiement des bourses pour le 3ème trimestre de l’année académique 2023-2024. Les élèves de l’ensemble du territoire sont invités à se rendre aux guichets du 12 au 30 août, suivant un ordre de passage par établissement, disponible sur les réseaux officiels de l’ANBG.

Suspendue au cours du magistère du président déchu, Ali Bongo Ondimba, la bourse au secondaire a été rétablie au mois de janvier 2024. Dans le suivi de cette mesure les élèves passeront à la caisse du 13 au 30 août pour le compte du troisième trimestre.

Les élèves attendus à la caisse dès le 12 août

La relance de la bourse scolaire au secondaire par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est une initiative qui a été accueillie avec enthousiasme par les élèves et leurs familles. Au Gabon, le versement de cette aide aux apprenants des lycées et collèges est effectué 3 fois par an soit à chaque fin de trimestre. Cette année, le paiement n’ayant pas été effectué avant le départ en vacances des élèves, ceux-ci sont attendus du 12 au 30 août pour percevoir leurs dues. Une aide destinée uniquement aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle.

Les apprenants étant encore en vacances loin de leurs lieux d’apprentissage, certains parents boudent la période choisie. C’est pourquoi pour les élèves qui ne pourront pas se rendre aux guichets dans la période initialement prévue, l’ANBG a prévu des journées de rattrapage les 5 et 6 septembre 2024. Cette flexibilité montre la volonté de l’agence de s’assurer que chaque élève bénéficie de l’aide qui lui est destinée.

L’annonce du chronogramme de paiement des bourses du 3ème trimestre, témoigne de l’engagement du gouvernement à soutenir l’éducation. A 3 semaines de la rentrée scolaire 2024-2025 gageons que ces efforts se poursuivront notamment dans la réhabilitation des établissements, l’augmentation des capacités d’accueil et l’amélioration des conditions de travail des enseignants.