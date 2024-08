EPCA : quid des résultats du concours ?

Ecouter l'article

Le concours d’entrée à l’École de préparation aux carrières administratives (EPCA), tenu les 4 et 5 mai dernier, continue de faire couler encre et salive. Et pour cause, plus de 3 mois après les épreuves, les résultats se font toujours attendre. Une attente qui suscite l’incompréhension et l’inquiétude parmi les postulants et leurs proches.

Selon le président du jury du concours, le Pr Jean Jacques Demba, cité par Gabonactu, les corrections devaient s’achever le 26 mai dernier. Pourtant, malgré cette échéance, les résultats ne sont toujours pas publiés. Cette situation laisse perplexes de nombreux observateurs, qui se questionnent sur les raisons d’un tel retard.

Les résultats du concours de l’EPCA vivement attendu

En mai dernier, le directeur de l’EPCA, Rodrigue Mikolo Banaka, avait pourtant rassuré sur la transparence du processus. « Je n’ai pas peur de la tricherie parce que nous avons mis en place des mécanismes permettant à ce qu’il y ait de la rigueur dans la gestion et la manipulation des copies. Et des personnes qui ont été choisies par madame le ministre de la Fonction publique, Louise Boukandou Moussavou, pour animer ce secrétariat, sont des personnes assermentées », avait-il déclaré chez Gabonactu. Malgré ces assurances, l’attente se prolonge, et les interrogations se multiplient.

Les 250 correcteurs mobilisés n’auraient-ils toujours pas achevé leur travail ? Le ministère de la Fonction publique, responsable de l’organisation du concours, aurait-il dû prévoir un nombre plus important de correcteurs pour accélérer le processus ? Faut-il toujours attendre une éternité pour connaître les résultats d’un concours au Gabon? Les 15 000 candidats et leurs proches s’interrogent. Le retard accumulé met en lumière un dysfonctionnement apparent dans l’organisation administrative, notamment au sein du ministère de la Fonction publique. Toute chose qui conforte la thèse des partisans d’un transfert de l’organisation de tous les concours d’Etat à la Direction générale des examens et concours, qui dispose en la matière de toute l’expertise qui sied.