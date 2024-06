ANAC : le Gen. Eric Tristan Moussavou favorable au « Ciel unique pour l’Afrique » de l’ASECNA 

Ecouter l'article

C’est dans l’optique d’accompagner l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA) et à Madagascar que le Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile, le Général Eric Franck Tristan Moussavou s’est entretenu ce lundi 17 juin 2024 avec une délégation de l’ASECNA dans le cadre du projet « Ciel unique pour l’Afrique (CUPA) ». Une rencontre au cours de laquelle le patron de l’ANAC a pris connaissance des solutions susceptibles d’améliorer de manière significative la sécurité et l’efficacité des vols dans l’espace aérien africain.

C’est au siège de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) que s’est tenue une rencontre importante ce lundi 17 juin 2024 entre le Directeur général de l’ANAC le Général Eric Franck Tristan Moussavou, et les membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) porteur du concept « Ciel unique pour l’Afrique » que sont le représentant de l’ASECNA auprès de la République Gabonaise, Brice Thierry Arist Soki, le représentant de l’ASCENA au Rwanda , Apollin Komguem Magni, et le chargé de mission dudit projet Michel Areno. Au menu des échanges la mise en œuvre du concept de « Ciel unique pour l’Afrique » en vue d’aboutir à une rationalisation des espaces aériens sous la gestion de l’ASECNA, et cela passe par l’uniformisation des réglementations, procédures de formation et d’exploitation des services sur l’ensemble du continent africain.

« Ciel unique pour l’Afrique » espace aérien pas accidentogène

Depuis le 12 décembre 1959 l’ASECNA assure la fourniture des services de navigation aérienne dans les espaces aériens de dix-neuf États africains. Le Gabon via l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) ambitionne de rendre le secteur aérien plus attractif et ce conformément au souhait du Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema. D’où l’importance de l’adhésion de l’ANAC à cet outil de développement économique notamment dans le domaine de l’aviation. « Nous sommes à libreville ce jour pour pouvoir présenter aux autorités, le projet Ciel unique pour l’Afrique qui est un concept de l’OACI initié par le Directeur général de l’Ascena Mohammed Moussa (…). Ce projet mené dans les pays du Cameroun, Congo aura une composante particulière au niveau du Gabon puisqu’il présente un intérêt particulier pour l’AFI Brazaville » a déclaré le représentant de l’ASECNA au Rwanda, Expert CUPA, Apollin Komguem Magni.

C’est donc reconnaissants de la disponibilité du Directeur général de l’ANAC qui a montré un intérêt pour ce concept qui permettra à long terme d’aboutir à un espace aérien sans couture en améliorant considérablement la gestion du trafic aérien dans un contexte de croissance continue comme l’a rappelé Apollin Komguem Magni, que les 4 experts de l’équipe CUPA, ont par ailleurs procédé à une présentation au sein du siège de la Représentation de l’ASECNA. Plusieurs points ont été examinés notamment le respect du chronogramme défini pour l’expérimentation dudit projet qui est fixé pour novembre 2024.