Diplomatie : le Gabon et la Russie s’accordent pour le renforcement de la coopération judiciaire

Du 24 au 29 juin 2024, une délégation du ministère de la Justice conduite par le secrétaire général adjoint de la Chancellerie, Lydie Stéphanie Mamiaka a pris part au Forum Juridique International de Saint-Pétersbourg. Une participation qui a été marquée par la signature de deux mémorandums interdépartementaux sur des questions communes de coopération et sur la coopération dans le domaine juridique des organisations à but non lucratif.

Ainsi, au cours du Forum Juridique International de Saint-Pétersbourg, la délégation gabonaise a participé activement aux travaux qui se sont déroulés en trois phases à savoir, les sessions, la séance plénière et la signature des mémorandums. La séance plénière, ponctuée par l’allocution du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lue par Constantin Tchouitchenko, Ministre de la Justice, a permis à ce dernier de réaffirmer la volonté de la Russie de renforcer sa collaboration avec les pays de la région du Pacifique, de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie.

Renforcement de la coopération entre le Gabon et la Russie

C’est à ce titre que les échanges entre les représentants des communautés juridiques, économique, politique et policière de la Fédération de Russie et les représentants des pays hôtes ont permis de tracer les bases d’une coopération plus accrue entre États. Au nombre des thématiques abordées, on peut citer entre autres la modernisation et l’amélioration de la pratique du droit au service des citoyens et du monde des affaires, la promotion d’initiatives législatives visant à renforcer la culture juridique ou encore les réglementations ayant un impact sur la sphère socio-économique.

À noter qu’en marge de cette rencontre internationale, l’ambassadeur du Gabon en Russie, Johanna Rose Mamiaka et le ministre russe de la Justice ont procédé à la signature de deux mémorandums. Ces deux accords portent entre autres sur Le partage d’expérience entre les spécialistes des deux parties dans le cadre de l’élaboration d’actes législatifs et d’autres textes juridiques réglementaires ; l’échange de délégations de fonctionnaires publics ; le partage d’expériences dans le domaine de la numérisation des actes judiciaires ou encore la formation initiale et/ou continue des personnels juridiques et judiciaires suivant leurs différents domaines d’activités.