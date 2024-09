Follow on X

Dakar : convention entre l’ANAC et l’ASECNA pour les procédures de vol au Gabon

En marge de l’élection du nouveau directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mohamed Moussa et Éric Tristan Franck Moussavou, respectivement directeurs généraux de l’ASECNA et de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC Gabon), ont signé une convention majeure. Cet accord vise à régir les aspects techniques liés à la conception des procédures de vol sur les aéroports non communautaires de la République Gabonaise.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des procédures d’approche aux instruments des aérodromes non contrôlés (AFIS) du Gabon, notamment à Makokou, Koulamoutou, Oyem, Tchibanga, Mouila, Mayumba, Lambaréné et Lebamba. L’ANAC a sollicité l’accompagnement de l’ASECNA, reconnue pour son expertise dans la fourniture de services de navigation aérienne, afin de mettre en œuvre ce projet prioritaire pour les plus hautes autorités de la République.

Un engagement pour la sécurité des vols

Depuis leur création, ces aérodromes n’ont jamais bénéficié de procédures de vol aux instruments, exposant ainsi les opérateurs aériens à d’importants risques de sécurité. Face à cette situation, l’ANAC a pris l’initiative de corriger cette lacune, répondant ainsi à la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l’État, *Brice Clotaire Oligui Nguema*, de faire du secteur aérien une priorité nationale.

Instantanée de la signature © D.R.

Cette convention permettra à Fly Gabon, la nouvelle compagnie aérienne gabonaise, de mener ses opérations de manière plus sécurisée, en évitant les défis posés par l’absence de procédures standardisées sur les aérodromes intérieurs. De plus, en se conformant aux réglementations en vigueur, cet accord garantira une harmonisation des normes de sécurité et de performance, tant au niveau sous-régional que mondial.

Une coopération renforcée avec l’ASECNA

Lors de cette signature, Mohamed Moussa, directeur général sortant de l’ASECNA, a tenu à rappeler l’importance du Gabon au sein de l’organisation, qualifiant le pays de pionnier parmi les États fondateurs de cet organisme régional. Il a exprimé sa gratitude envers le Gabon pour ses contributions significatives à la stabilité et à l’expansion de l’ASECNA depuis sa création en 1959.

Pour sa part, Éric Tristan Franck Moussavou a exprimé sa satisfaction quant à la signature de cette convention, tout en soulignant l’appui constant de l’ASECNA au secteur aérien gabonais. Il a également réitéré l’engagement de l’ANAC à travailler en étroite collaboration avec l’ASECNA pour assurer la sécurité et la modernisation du transport aérien au Gabon. In fine, cette signature marque une avancée importante dans le renforcement des infrastructures aériennes du Gabon, tout en consolidant la coopération entre le pays et l’ASECNA.