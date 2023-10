Conflit homme-faune : le Gen Oligui Nguema instruit le gouvernement à garantir la sécurité des populations

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 14 octobre 2023, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le Colonel Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts au palais Rénovation. Il était question pour le chef de l’Etat d’instruire le gouvernement à trouver des solutions pouvant garantir la sécurité des populations confrontées au conflit homme-faune.

Sensible au conflit homme-faune, le Général Oligui Nguema a tenu à rencontré le ministre des Eaux et forêts. Les deux hommes ont échangé sur la mise en place de solutions palliatives à ce problème que rencontrent les populations de l’hinterland. Ce cadre a également servi à évoquer la problématique de la vente de bois coupé illégalement.

Garantir la sécurité des populations face aux éléphants

Depuis de nombreuses années, le conflit homme-faune est un problème préoccupant pour les populations de l’hinterland. En effet, elles ne cessent de se plaindre de la nuisance des éléphants. Des plantations détruites aux décès de compatriotes suite à des attaques de ces pachydermes, les victimes du conflit homme-faune se comptent en milliers.

Sensible à leurs cris de détresse, le président de la Transition a confié à son gouvernement représenté par le ministre des Eaux et forêts, le Colonel Maurice Ntossui Allogo la mission de trouver des solutions pour soulager les gabonais de l’intérieur. Il s’agira de protéger les villages des attaques des éléphants et de sécuriser les plantations. Des mesures qui pourraient garantir à ses habitants un moyen de subsistance et réduire les décès liés aux éléphants.



Rappelons que le gouvernement Bilie-By-Nze a reconnu son impuissance face au conflit homme-faune. « La vérité c’est que nous n’aurons pas la capacité d’arrêter le conflit Homme-éléphant » avait déclaré Aimé-Serge Mibambani, directeur de la gestion de la Faune et de la chasse auprès de la DGFAP.