Concours ENI,ENS, ENSET: le Gen Oligui Nguema ordonne l’augmentation des admis 

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le ministère de l’Education nationale a informé la communauté éducative que le nombre de places aux concours internes d’entrée à l’Ecole normale supérieure (ENS), à l’Ecole normale des instituteurs (ENI) et l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) a été revu à la hausse sur instruction du président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon les explications de la tutelle, l’initiative vise à répondre à la forte demande, en enseignants et en personnel d’encadrement exprimée par les Directeurs d’académies provinciales et de zones académiques à travers le pays.

À l’instar des concours d’entrée à l’Ecole de préparation aux carrières administratives (EPCA) et l’Ecole nationale d’administration (ENA), les concours de l’ENI, de l’ENS et de l’ENSET offriront plus de places que prévu. Cette mesure intervient dans un contexte où plusieurs établissements souffrent d’un manque d’enseignants. Toute chose qui affecte la qualité de l’enseignement dans certaines disciplines. L’initiative du Général Oligui Nguema a pour but de pallier cette situation en formant un nombre accru de futurs enseignants et encadreurs pour garantir une amélioration continue du système éducatif.

Une réponse à la pénurie d’enseignants

Selon le ministère, cette mesure vise à renforcer les capacités pédagogiques du pays, face à l’accroissement du nombre d’élèves et aux besoins spécifiques de certaines académies provinciales. Avec un nombre d’admis revu à la hausse, l’objectif est de combler les déficits en enseignants dans plusieurs disciplines clés. Cette décision s’inscrit également dans la perspective de l’ouverture prochaine des Écoles normales des instituteurs (ENI) de Mouila et d’Oyem, ainsi que la nécessité de la réouverture du Centre de perfectionnement pédagogique (CPP) de Franceville. Ces infrastructures permettront de mieux former les enseignants et d’améliorer la qualité de l’enseignement dans toutes les régions du Gabon.

Alors que les résultats de ces concours ont été rendu public le 07 septembre dernier, le gouvernement de la Transition, sous la direction du Premier ministre Raymond Ndong Sima, a reçu l’instruction de mobiliser les services techniques des ministères de l’Éducation nationale et de la Fonction publique pour établir rapidement une liste supplémentaire des agents admis aux concours. En parallèle, il devra traiter les dossiers des candidats au concours de l’ENSET. Il reste à savoir comment cette augmentation sera mise en œuvre et quels seront les ajustements à apporter pour assurer une formation adéquate et de qualité à tous ces admis.