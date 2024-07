Engagement décennal : un paiement de 10 000 FCFA exigé aux nouveaux bacheliers

Ecouter l'article

Le gouvernorat de la province de l’Estuaire par l’entremise de son secrétaire général, Nadège Foudou Mvouma, a annoncé, le 27 juin 2024 que la délivrance de l’engagement décennal est soumise au paiement d’une somme de 10 000 FCFA. Ainsi donc les nouveaux bacheliers et leurs parents devront s’acquitter de cette somme avant de procéder à la signature dudit document ouvrant la voie à l’acquisition de la bourse.

La procédure de signature de l’engagement décennal pour les nouveaux bacheliers a été lancée le jeudi 27 juin 2024. Une obligation opposable à tout étudiant et ce, en contrepartie de la bourse versée par l’Etat. En effet, au terme de leurs études, ces derniers doivent exercer une activité professionnelle au sein d’une administration pendant au moins 10 ans. Pour formaliser ce contrat, un document dénommé engagement décennal est signé par l’apprenant et un de ses parents ou tuteur. Si jusqu’ici il suffisait d’apposer sa signature sur ledit document, la donne semble avoir changé.

10 000 FCFA pour la délivrance de l’engagement décennal

C’est l’information donnée par la Secrétaire générale de la province de l’Estuaire, lors de son passage au journal télévisé du jeudi 27 juin dernier, sur Gabon 1ère sur . Selon Nadège Foudou Mvouma, « la délivrance de cet élément est soumise au paiement d’une somme symbolique de 10 000 FCFA. Les étudiants doivent se présenter au gouvernorat avec cette somme ». Si cette somme semble dérisoire, elle reste une charge supplémentaire pour les apprenants et leurs familles.

Par ailleurs, il est important de se questionner sur l’origine et l’intérêt de cette nouvelle condition accueillie avec stupéfaction par les bacheliers de cette année. Et ce d’autant plus que cette décision prise par le gouvernorat de la province de l’Estuaire, a été annoncée sans aucune explication. Une pratique qui contraste avec la démarche administrative appliquée durant les années précédentes. Rappelons qu’aucun frais supplémentaire n’était requis pour l’obtention de l’engagement décennal. Les autorités de la Transition sont donc attendues sur la question.