Gabon : les certificats médicaux désormais gratuits pour les nouveaux  bacheliers 

Ecouter l'article

Si pour bénéficier d’une bourse d’Etat les nouveaux bacheliers devaient initialement s’acquitter d’une somme de 5 000 Fcfa au titre du certificat médical, cela ne devrait plus être le cas. En effet, soucieux d’alléger les apprenants, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou, par le canal d’une note de service datée du 05 juillet 2024, a annoncé la gratuité de ce document pour tous les bacheliers de la session 2024 dans les structures hospitalières publiques.

Si l’une des responsabilités qui incombe à l’Etat est d’assurer l’impérieuse nécessité d’accès équitable à l’éducation et à la formation, la mesure prise par le Pr. Adrien Mougougou s’inscrit effectivement dans cette démarche. En effet, s’arrimant à la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema en matière d’inclusion sociale, le Pr. Adrien Mougougou a déclaré « la délivrance des certificats médicaux à tous les bacheliers dans les hôpitaux publics », et ce à titre gracieux.

Les certificats médicaux gratuits pour tous les bacheliers 2024

Attachant un strict respect à cette mesure, la note signée de la main du Pr.Adrien Mougougou précise que sont soumis à cette instruction « les hôpitaux publics civils et militaires sur toute l’étendue du territoire national et ce sur présentation de l’attestation de réussite au baccalauréat session 2024 et d’une pièce d’identité ». Autant dire que c’est une épine qui vient d’être ôtée sous le pied des nouveaux étudiants, dont certains sont issus des familles économiquement faibles.

Si le département de la Santé s’est hissé au rendez-vous des enjeux pour de milliers de jeunes bacheliers, la question relative à l’engagement décennale préoccupe tout autant puisque les personnes concernées devront s’acquitter d’une somme de 10 000 FCFA. Rappelons que ce document engage les nouveaux bacheliers à travailler pendant une période de dix ans pour le Gabon après l’obtention de leur diplôme. A ce jour, dans la constitution du dossier de bourse, seul cet engagement demeure donc payant.