Gabon : appel à candidature pour le recrutement de 15 stagiaires à la CDC

Le ministère de l’Economie et des Participations a annoncé le jeudi 26 juillet 2024 la mise à disposition de 146 postes de stagiaires répartis entre les directions sous tutelle. A ce titre, la Caisse des dépôts et de consignations (CDC) a lancé un appel à candidature pour le recrutement de 15 stagiaires. Une initiative qui vise à inverser la courbe du chômage mais surtout de permettre aux jeunes en quête d’emploi de se former dans plusieurs domaines professionnels.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’accès à l’emploi que le gouvernement de transition diversifie ses actions en faveur des jeunes diplômés gabonais. Ainsi, après l’octroi de milliers de postes budgétaires dans diverses administrations publiques, les autorités gouvernementales à travers le ministère de l’Economie et des Participations ont lancé une vaste campagne de recrutement de stagiaires en son sein. Il s’agit d’une opération au cours de laquelle les 146 stagiaires vont être répartis dans les directions sous tutelle. Notamment les directions générales des Douanes, de la Dette, des Impôts et des entités sous tutelle comme le Fond gabonais d’investissement stratégique (FGIS), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou encore la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab)

15 stagiaires pour la CDC

A ce titre, la Caisse des Dépôts et Consignations a procédé au lancement d’un appel à candidature. L’institution financière offre donc 15 places pour 15 jeunes en quête d’emploi. Il faut noter que ces stagiaires doivent être détenteur d’un diplôme BAC+4, d’être de nationalité gabonaise, fournir une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, permis de conduire, passeport, carte d’étudiant), une attestation de diplôme et/ou bulletins de note et un curriculum vitae. À noter que les profils recherchés sont entre autres financier, douanier/transit, fiscal, administration et gestion, juridique, banque-assurance, relations internationales, infographe, secrétariat, relations publiques et informatique. Rappelons que l’envoie des candidatures se fait exclusivement par mail recrutementseconomie@gmail.com car aucun dossier physique ne sera reçu.