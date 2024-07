CHU Mère enfant : Pr. Meye dément toute accusation de rétention de dossiers de patients décédés

Ecouter l'article

Le Centre hospitalier universitaire Mère enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) est une structure hospitalière de niveau III, spécialisée dans la prise en charge de la mère et l’enfant. Bien que cette structure soit réputée pour la qualité des soins dispensés, elle est toutefois régulièrement pointée du doigt pour des supposées rétentions des rapports médicaux des personnes qui décèdent. Face à de telles accusations, le Directeur général de l’établissement hospitalier, le Pr. Jean François Meye a tenu à apporter des éclaircissements à la faveur d’un entretien accordé ce 17 juillet au quotidien l’Union.

Décidément, le Centre hospitalier universitaire Mère enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) n’est pas prêt de s’éloigner des feux des projecteurs. Entre des nombreuses dérives à mettre au passif d’une gouvernance peu stratégique illustrée notamment par des dépenses de personnel de près de 3 milliards de FCFA en 2023, le CHUMEFJE doit également supporter la réputation d’être un hôpital qui refuserait de fournir aux parents les dossiers de leurs proches décédés. Des faits totalement réfutés par le Pr. Jean François Meye.

« Chaque fois qu’on est venu demander un compte rendu, nous le mettons à la disposition des familles. Le seul cas de rétention est un dossier récent. Les gens sont venus demander un compte rendu médical, il est prêt » a t-il déclaré. S’agissant du dossier retenu, le Directeur général du Centre hospitalier universitaire Mère enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) a précisé que pour ce cas, étant absent, aucun document n’aurait pu être délivré. « Les parents voulaient le compte rendu de ce qui s’est passé au bloc, j’étais absent. (…) à mon arrivée ils sont venus me voir je les ai reçus. On a établi le compte rendu depuis le 20 juin, on a ensuite appris que la dame qui en a fait la demande enverrait quelqu’un d’autre récupérer le document qui se trouve actuellement dans mon tiroir ».

Mauvaise foi ou volonté de nuire ?

Des plaintes à répétition. Pourtant, le Pr. Jean François Meye affirme que les mêmes qui jettent la pierre à cette structure hospitalière la trouvant trop onéreuse sont ceux-là qui disent y recevoir de très bons soins de santé. « Quand on pose aux personnes la question de savoir si elles ont été bien soignées, elles répondent oui mais c’est trop cher. Si la population veut venir à l’hôpital sans rien payer il faut que l’État nous donne 6 milliards. (…) On se bat pour offrir à la population des soins de qualité et tout le personnel en est fier » a t-il conclu.