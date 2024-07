Libreville : la SEEG célèbre le judo avec la 1ère édition du tournoi Fighting Ndella

Ecouter l'article

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a organisé, ce samedi 20 juillet 2024, au gymnase Phoenix de Libreville, la première édition du tournoi de judo baptisé « Fighting Ndella ». Cet événement a offert une plateforme aux judokas seniors et juniors de la capitale ainsi que de l’intérieur du pays pour démontrer leur savoir-faire en prélude des compétitions sous-régionales et des Jeux olympiques.

Habituellement en vacances à cette période de l’année, les clubs de judo ont répondu en masse à l’appel de la SEEG pour célébrer ce sport de combat. En effet, ce tournoi, nommé en l’honneur du club Ndella de la SEEG, a vu ce dernier triompher comme grand vainqueur de cette première édition.

Une 1ère édition réussie

Le tournoi Fighting Ndella s’inscrit dans une volonté de la SEEG de promouvoir le judo, en offrant aux jeunes athlètes l’opportunité de se mesurer dans un cadre compétitif et convivial. « Nous avons voulu réunir nos jeunes en cette période de vacances, car le sport est à la fois un vecteur de santé et un vecteur d’union », a indiqué le Dr. Blondel Madougou, chef de division santé SEEG.

Dès 9h, le gymnase Phoenix s’est animé avec l’arrivée de 106 judokas, vêtus de leurs judogis, prêts à en découdre sur les tatamis. Plus d’une centaine de compétiteurs issus de 12 clubs de Libreville et d’autres villes du pays notamment Port-gentil et Franceville ont participé à cet événement. Une mobilisation satisfaisante pour la SEEG et la Fegajudo. « Nous avons là une compétition de bonne facture qui permet de relever le niveau », a déclaré Serge Christian Ouvelou, 1er vice-président Fegajudo. Non sans manquer de rappeler que la fédération a besoin d’accompagnement pour prendre part au Championnat d’Afrique à Yaoundé.

Cette première édition a permis de mettre en lumière les talents locaux. Elle a aussi constitué un exercice en prélude aux compétitions internationales à venir. « On prépare la compétition par la compétition. Il y a les Jeux olympiques et les compétitions sous-régionales qui arrivent notamment au niveau du Cameroun. Ce tournoi nous permet donc d’évaluer la progression de nos judokas », a expliqué Gerrick Moussounda, Président de la ligue de Judo de l’Estuaire.

La compétition a été remportée par le club Ndella qui est reparti avec 6 médailles d’or contre 2 pour le club Epi (2ème) et 1 pour Immaculée (3ème). « Dieu merci, nous sommes vainqueurs. Seul le travail paie », a rappelé le coach adjoint du club Ndella Rodrigue Tchoki, coach adjoint Ndella saluant les performances de ses judokas. Les participants espèrent que ce tournoi deviendra une tradition annuelle pour le rayonnement du judo gabonais.