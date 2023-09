CEMAC : 80% des projets intégrateurs en phase de démarrage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 25 au 29 septembre 2023, Brazzaville accueille la 7ème réunion du Comité Technique de suivi de la mobilisation des financements et de la mise en œuvre des projets intégrateurs de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Il est question lors de cette rencontre de faire le point de la mise en œuvre desdits projets dont près de 80% ont déjà démarré et se situent à un bon niveau de réalisation.

En effet, ces projets issus du premier programme de projets intégrateurs prioritaires dont les financements ont été mobilisés avec succès lors de la Table Ronde de Paris des 16 et 17 novembre 2020 semble être sur la bonne voie. Un état d’avancement rendu possible grâce à l’implication de nombreux partenaires financiers à l’instar de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), de la Commission de la CEMAC, de la Banque africaine de développement ou encore de la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC).

Ainsi, lors de son intervention, le président du Comité de pilotage Jean-Baptiste Ondaye a rappelé que cette 7ème réunion avait pour « but de faire le point de l’état de la mise en œuvre des onze projets intégrateurs et de préparer la prochaine table ronde prévue en novembre 2023 à Paris pour la mobilisation des ressources dédiées au financement des projets intégrateurs au titre de la deuxième génération ».

Des projets intégrateurs en bonne voie

Dans la foulée, il a souligné que 80% des projets intégrateurs du premier programme ont effectivement démarré, “enregistrant ainsi des avancées notoires moins de trois ans après la Table Ronde de Paris de novembre 2020”. Il s’agit par exemple du corridor Pointe-Noire Brazzaville – Ouesso – Bangui – N’Djamena (Congo-RCA-Tchad), des travaux de construction et de bitumage de la route Gouga-Mbaïki et de réhabilitation de la route Mbaïki – Bangui en cours de réalisation ou encore le projet d’aménagement de la route Ndendé-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville.

Ainsi, face au succès du premier programme de projets intégrateurs, la 15ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État a adopté une deuxième génération de 13 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Ces projets seront présentés à des partenaires scandinaves du 18 au 20 octobre 2023 à Oslo au Royaume de Norvège, avant la tenue de la Table ronde de Paris en novembre 2023.