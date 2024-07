Caravane touristique : face au peu d’engouement, Oligui Nguema offre 40 places gratuites

Ecouter l'article

Dans l’optique de faire découvrir le potentiel touristique du Gabon, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Pascal Ogowe Siffon a tablé sur le lancement d’une caravane touristique répartie en trois circuits dont Lambaréné, Lébamba, et Gamba qui se tiendra du 15 juillet au 30 août 2024. Cependant l’événement semble ne pas susciter l’adhésion massive des populations. Afin d’y remédier le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d’offrir 40 places gratuitement rapporte un communiqué paru dans l’Union ce mardi 09 juillet 2024.

Si l’initiative de lancer une caravane touristique dans le but de vendre la beauté du paysage faunique et aussi promouvoir la culture gabonaise à l’international semblait encourageante, celle-ci peine tout de même à produire les résultats tant attendus. Et pour cause, à 6 jours du démarrage de la première édition de la Caravane touristique du Gabon, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat à travers un communiqué a annoncé la mise à disposition de 40 places gratuites à l’endroit « des citoyens gabonais sélectionnés en reconnaissance de leur dévouement à leur travail et de leur excellence » indique le communiqué. Une décision tout de même surprenante au regard des multiples publicités sur cet évènement.

Manque d’engouement ou amateurisme dans l’organisation?

La montagne aurait-elle accouché d’une souris ? C’est la question que l’opinion se pose. Qu’est ce qui aurait conduit le Chef de l’Etat à prendre la décision d’offrir gracieusement 40 places pour cette première édition ? Et pas des moindres, puisque le communiqué du ministère du Tourisme précise que « cette offre est valable pour le convoi 5 du circuit 3 du 02 août au 14 août 2024 ». Pour le cas du circuit 3 qui comprend l’étape Libreville-Gamba, les tarifs sont les suivants « 255 000 FCFA, 665 000 FCFA single et 1. 086 000 FCFA le couple ». Ces montants exorbitants soulèvent des questions sur la stratégie tarifaire du gouvernement de Transition, qui devra injecter des millions pour couvrir les coûts des places offertes. Le communiqué invite les ministères concernés à envoyer les noms des bénéficiaires au ministère du Tourisme et de l’Artisanat au plus tard le 20 juillet 2024. Cela suscite des doutes sur l’objectivité des choix des bénéficiaires : seront-ils basés sur des critères objectifs ou sur des affinités personnelles ?

Bien que la suite s’annonce prometteuse pour cette première caravane touristique du Gabon, il y a un énorme risque que cela ne donne pas l’occasion aux Gabonais lambda de découvrir leur pays. Si les places sont offertes, le membre du gouvernement ne devrait-il pas songer à revoir les prix fixés ? Ce serait dommage qu’autant de communication faite autour de la caravane touristique et l’énergie déployée pour valoriser le secteur du tourisme ne soit que de la poudre de perlimpinpin. Offrir 40 places gratuites revient à admettre que très peu de personnes adhèrent à l’offre actuelle. Une réévaluation des prix et une stratégie de communication plus adaptée sont nécessaires pour véritablement dynamiser le tourisme gabonais.