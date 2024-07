Gabon : les circonvolutions de la DGH sur l’application de l’arrêté 1274

Follow on X

Le passage le dimanche 07 juillet dernier des principaux responsables du ministère du Pétrole et des acteurs du secteur des hydrocarbures à l’émission les Grands dossiers sur Gabon 1ère aura sans aucun doute été une occasion manquée d’édifier réellement les populations sur l’épineuse question de la hausse des prix du billet de bateau. La preuve, s’arc-boutant sur une supposée abrogation de l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 07 août 2013 instituant un gasoil industriel le responsable de la Direction générale des hydrocarbures (DGH) a une fois de plus botté en touche alors que la stricte application dudit texte devrait permettre de régler définitivement cette problématique qui a une incidence sur le panier de la ménagère.

Alors que ce passage était très attendu, car lié à la problématique de la hausse des prix du transport, notamment dans le secteur maritime, il n’aura pas permis de trouver une solution pérenne, à cette situation. Et pour cause, interrogée sur cette question, le directeur général des hydrocarbures a une fois de plus soutenu que l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 07 août 2013 instituant un gasoil industriel aurait été abrogé par l’arrêté n°0003/MDDEPIP/MPH du 29 janvier 2016 déterminant les modalités de fixation des éléments de la structure des prix des produits pétroliers mis à la consommation.

Si, à son corps défendant, l’article 25 dudit arrêté dispose que « l’arrêté abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH » l’objet des deux textes susvisés n’aborde en rien le même problème. En effet, l’arrêté n°001274 instaure clairement une exonération qui, il faut le rappeler, profite à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) via le communiqué n°39 du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), tandis que l’arrêté n°0003/MDDEPIP/MPH du 29 janvier 2016 revient simplement sur la structure composant le prix des carburants.

Une solution cosmétique sans effet immédiat

Autre nœud gordien, si la correspondance référencée n°00098/MP/MEP/CNPP/ST du 14 juin 2024, d’Ernest Ndong Nguema annonce des nouvelles structures de prix du gasoil hors réseau permettant une baisse du prix du gasoil hors réseau qui passe de 1080 FCFA à 790 FCFA certaines contingences semblent être totalement ignorées par la DGH. Selon les informations recueillies par Gabon Media Time toutes, les compagnies maritimes de transport de Port-Gentil paient toujours le carburant réseau, y compris la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII). Pis, malgré la note émanant de la DGH la décision n’est toujours pas appliquée, les factures en cours de traitement étant adossées à l’ancien prix. Toute chose qui rend difficile un retour à la normale des prix comme le pensait le ministre du Pétrole Marcel Abéké lors de son intervention sur Gabon 1ère.