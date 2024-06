Canal + : Secret story débarque en Afrique francophone

Ecouter l'article

L’Afrique francophone s’apprête à accueillir Secret Story, l’un des plus grands événements de télé-réalité. Adaptée pour le public africain, cette émission emblématique du format Big Brother sera diffusée à partir du 15 juin 2024 sur Canal+.

Après l’adaptation africaine du Bachelor, Secret story fait son entrée en Afrique francophone. En effet, c’est par le biais d’un communiqué daté du 27 mai 2024 que Canal+ a annoncé le lancement officiel de la version africaine de la célèbre émission Secret story. Pendant 8 semaines, les spectateurs pourront suivre le séjour de 15 candidats dans « La maison des secrets » sur une chaîne exclusivement dédiée au nouveau programme.

Une première en Afrique francophone

L’adaptation africaine de Secret Story promet de refléter la diversité et la richesse culturelle du continent. Les 15 candidats sélectionnés proviennent de 14 pays de l’Afrique francophone, apportant ainsi une variété de personnalités et de secrets uniques. Isolés du monde extérieur, chacun d’eux protégera son secret tout en essayant de découvrir celui des autres. Guidés par « La Voix », les candidats seront confrontés à des intrigues, des enquêtes, et des défis.

Canal+ a prévu un programme bien structuré pour tenir en haleine les fans de télé-réalité. Du lundi au vendredi, à partir de 18h15, les spectateurs pourront regarder « Secret Story La Quotidienne », qui reviendra sur les moments forts vécus par les candidats tout au long de la journée. Chaque jeudi, des nominations auront lieu. Le samedi soir, à 20h30, le public pourra assister en direct à « Secret Story Le Prime », un moment décisif au cours duquel les téléspectateurs voteront pour déterminer qui restera ou quittera la Maison des Secrets. Le dernier candidat restant remportera une cagnotte.

A ce jour, le secret sur l’identité du présentateur reste bien gardé. Pour en savoir plus, Canal+ donne rendez-vous à tous ses abonnés le 15 juin 2024 pour le coup d’envoi de Secret Story sur le canal 99. Les fans pourront également suivre et interagir via l’application Canal+, les réseaux sociaux, et une plateforme de vote accessible sur www.secretstoryafrique.com. Ce dispositif digital permet aux abonnés de vivre l’aventure Secret Story de manière interactive, où qu’ils se trouvent.