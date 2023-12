CAN 2023 : 3 arbitres gabonais retenus pour la compétition en Côte d’Ivoire 

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Confédération africaine de football (CAF) a récemment révélé la liste des arbitres devant officier durant la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total 2023 qui se déroulera dès janvier en Côte d’Ivoire. Au nombre des heureux élus figurent 3 Gabonais dont 2 arbitres à savoir Pierre Ghislain Atcho, Patrice Tanguy Mebiame et un arbitre assistant Boris Marlaise Ditsoga.

Si la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des nations est la fête du ballon rond sur le rectangle vert, il n’est pas à exclure la contribution des personnes au sifflet. Désireux de vivre une compétition mémorable, l’instance faîtière du football dans le continent africain a misé sur la crème de la crème. Ainsi, un tri qualificatif a été opéré en tenant compte des performances sur le long de l’année dans les compétitions africaines tant en clubs qu’en équipes nationales.

Le Gabon représenté à la CAN 2023 !

Bien qu’éliminées à la CAN 2023 à l’issue des matchs qualificatifs, les Panthères du Gabon seront quand même de la partie lors de cette fête du football qui aura lieu au pays des Éléphants, puisque la liste des 68 arbitres retenus compte 3 gabonais. Il s’agit de l’incommensurable Pierre Ghislain Atcho, de l’étoile montante Patrice Tanguy Mebiame et d’un arbitre assistant Boris Marlaise Ditsoga.

Notons que cette liste comporte 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres à la baguette Video Assistant Referee (VAR). Un dispositif huilé qui vise à optimiser la transparence et la qualité du jeu fortement influencées par les décisions arbitrales. Et ce, avec pour visée de mettre hors des terrains le virus de la corruption. Autant dire que les décideurs sont appelés à faire montre de probité et de bon sens aux moments opportuns.

Nos ambassadeurs bientôt à Abidjan !

Si certains sont encore en famille en raison des fêtes de fin d’année, tous « les arbitres sélectionnés sont attendus en Côte d’Ivoire le 5 janvier 2024 pour un stage qui comprendra des tests physiques et théoriques », précise le communiqué. Une recommandation en guise d’injonction puisque ce délai est fixé en fonction de la programmation de la Confédération africaine de football et du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN).