Caistab : une dizaine d’agents de la brigade itinérante désormais assermentés 

Après avoir été outillés deux jours durant sur les bonnes pratiques en matière de contrôle des prix des produits pétroliers, les agents de la brigade itinérante de contrôle de la distribution ont prêté serment ce samedi 3 août 2024 au palais de justice de Libreville. Disposant désormais du statut d’officiers de police judiciaire (OPJ), ces derniers pourront effectuer des contrôles inopinés afin de renforcer les mécanismes de péréquation des produits pétroliers, mais également réaliser des enquêtes visant à rechercher et à constater des infractions et à traduire les auteurs en justice.

La brigade mobile itinérante de contrôle des prix des produits pétroliers, créée par la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), s’est dotée de nouveaux agents assermentés, renforçant un peu plus sa légalité et par la même occasion, son impact sur la qualité des produits et la structure des prix. Après avoir subi une formation dispensée par une équipe diligentée par le tribunal de première instance de Libreville, notamment le greffier en chef adjoint en charge de la chambre correctionnelle, c’est une dizaine d’agents, hommes et femmes, qui ont prêté serment en présence des autorités compétentes et du directeur général de la Caistab, Ismaël Gnamalengongou Oligui.

En effet, face au président du tribunal de première instance de Libreville, ces derniers ont « juré de remplir loyalement leurs fonctions et d’observer les lois de la République en toutes circonstances tout en respectant les devoirs qu’imposent l’exercice de leur fonction ». Un serment loin d’être une simple formalité, et qui revêt un caractère sacré qui engage chacun des récipiendaires au strict respect du texte de son serment. Rappelant que cette prestation de serment ne fait pas de ces agents des OPJ à proprement dit, mais plutôt des agents de la Caistab à compétence spéciale, le président du tribunal de première instance a insisté sur la nécessité de probité morale.

La Caistab, entre volonté de renforcement des capacités opérationnelles et responsabilisation des agents



Le directeur général, Ismaël Gnamalengongou Oligui, présent à cet évènement qui permet de renforcer les capacités opérationnelles de ses agents dans l’optique d’une meilleure prise en compte des attentes des plus hautes autorités mais également des populations, n’a pour sa part, pas manqué d’insister sur la déontologie et l’éthique dont devront faire preuve ces nouveaux agents assermentés, tout en leur rappelant la nécessité de faire preuve de « responsabilisation et prise de conscience ». Des maîtres mots énoncés par le directeur général de la Caisse de Stabilisation et de Péréquation qu’il n’avait déjà pas manqué de souligner au moment d’ouvrir la formation organisée en prélude de cette cérémonie de prestation de serment.