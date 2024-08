COMIFAC-WWF : un atelier de socialisation sur le financement des forêts du Bassin du Congo

Ecouter l'article

Augmenter les flux de financement pour les forêts à haute intégrité du Bassin du Congo par l’identification et l’évaluation des facteurs économiques inhérents aux forêts. C’est pour tenter de répondre à cette problématique aux enjeux cruciaux qui fera de la forêt, non plus un pôle de dépenses mais plutôt une source de recettes publiques pour le Gabon, que le ministère des Eaux et Forêts, la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) Gabon ont organisé le 02 août 2024 à Libreville un atelier national de socialisation. Une rencontre à laquelle ont pris part le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntossui Allogo et son collègue du budget et des Comptes publics, Charles M’ba.

C’est en présence de responsables gouvernementaux et de nombreux experts internationaux que des heures durant, les participants à cet atelier ont débattu des enjeux de la mobilisation des fonds dans le cadre de la préservation des forêts du Bassin du Congo. Un enjeu pour le Gabon et les pays qui composent le Bassin du Congo, qui part d’un constat clairement relevé par la Directrice nationale du WWF Gabon « Le Gabon, à l’instar des autres pays du Bassin du Congo, s’est engagé dans de nombreux processus internationaux relatifs à la lutte contre les changements climatiques, la protection des écosystèmes et des espèces, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts (…). Malheureusement, il ressort que les efforts déployés par le Gabon ne sont pas récompensés à leur juste valeur », a déclaré Nathalie Nyare Essima.

Être plus exigeants vis-à-vis des pays les plus pollueurs

L’objectif de cet atelier pour les organisateurs visait à démontrer aux décideurs politiques l’absurdité de laisser perdurer un modèle de financement basé sur des dons et des prêts pour préserver les forêts. En effet, selon Jonas Kemajou Syapze, Tridom Landscape Financing Manager (WWF), les forêts du Bassin du Congo ont été financées à moins de 4% pour la période 2017- 2021 par rapport aux Bassins de l’Amazonie et d’Asie du Sud-Est qui ont reçu chacun plus d’un milliard de dollars américains. Dans cette enveloppe, 68% est affectée à l’aide publique au développement et 24% en emprunts. Les pays du Bassin du Congo quant à eux, empruntent de l’argent aux pays les plus pollueurs à plus de 96% pour le financement de la préservation des forêts. Un constat déplorable pour lequel les organisateurs ont invité les décideurs politiques à changer de paradigme et à agir sur trois leviers, technique, politique et diplomatique, afin d’augmenter les flux internationaux de financement pour les forêts à haute intégrité du Bassin du Congo.

Ainsi, au plan technique, la COMIFAC et le WWF proposent « une meilleure connaissance des mécanismes de financement et des ressources forestières afin d’identifier, d’évaluer et de valoriser les facteurs économiques inhérents à ces forêts ». Par ailleurs, les organisateurs de la rencontre ont suggéré un plus grand engagement politique des pays du Bassin du Congo sous la coordination de la COMIFAC et de la CEEAC afin d’adopter une démarche collective et inclusive de tous les pays de la sous région et de mieux se préparer pour les négociations internationales. Enfin, l’aspect diplomatique constitue un levier essentiel pour la captation des financements. A ce propos, acteurs de défense de l’environnement et responsables gouvernementaux présents ont été unanimes sur la nécessité d’engager un rapport de force par des négociations internationales avisées et portées par les pays du Bassin du Congo au niveau mondial afin que leurs efforts de préservation, de gestion durable des forêts et leur contribution à la régulation du Climat soient mieux reconnus et valorisés.