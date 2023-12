Bwelitribe : Quid de la cérémonie des BTA 2023 ?

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’année tire à sa fin, les artistes urbains et l’opinion publique se questionnent sur l’organisation de la cérémonie des BTA 2023 au regard du silence observé par les promoteurs. Habituellement organisé au mois de février, il semblerait que pour 2023, le comité d’organisation ait décidé de la non organisation de cet événement culturel.

Tout comme les Grammys, la cérémonie des BTA Awards ambitionne de valoriser les artistes urbains africains en général et gabonais en particulier qui ont marqué musicalement l’année de par leurs différentes sorties et productions. Ainsi, depuis plusieurs décennies le public est amené à élire le top des tops parmi les stars sélectionnées.

Pas de BTA Awards en 2023 ?

C’est la question qu’on serait tenté de se poser au regard du silence assourdissant observé par le comité d’organisation sur les BTA Awards 2023. En effet, alors que le mois de février approche à grands pas, rien n’a encore été fait. Notamment en matière de communication sur ladite cérémonie. Autrefois, à cette période de l’année, la liste des nominés et leurs catégories respectives étaient déjà connues du public.

Une vue de la scène BTA 2021 © D.R.

Ainsi, les fanbases de chaque artiste seraient déjà en train de procéder aux différents votes. Malheureusement, à ce jour, ni le public, ni les artistes ne sont fixés sur la tenue de cette prestigieuse cérémonie qui vu le sacre de plusieurs stars de la musique africaine. Il faut souligner que lors de l’édition 2022, les promoteurs des BTA Awards avait souligné les difficultés rencontrés par ces derniers concernant l’organisation et semblaient dire au revoir en parlant de « Last Ride »

A propos des BTA

Lancés en 2016, les BweliTribe Awards ont déjà récompensé plusieurs artistes qui font la fierté de la scène gabonaise sur leur site web BweliTribe.com. Une cérémonie qui vient à point nommé dans un contexte où les artistes sont souvent relégués au second plan et peinent à joindre les deux en vivant de leur art. Espérons que cette initiative sera soutenue par les plus grandes autorités en tête desquelles, le ministère de la Culture.