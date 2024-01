Follow on X

Barreau du Gabon : Me Obame Sima officiellement installé dans ses fonctions !

Après une victoire écrasante lors de l’Assemblée générale élective du 27 décembre 2023, Me Raymond Obame Sima a été installé en qualité de Bâtonnier de l’ordre des avocats du Gabon. Procédant à la passation du bâton à son jeune confrère, Maître Lubin Ntoutoume a appelé son successeur à maintenir le sérieux et la dévotion qui a toujours été la sienne durant ses années au sein du conseil de l’ordre.

C’est à la faveur de la réunion du conseil de l’ordre des avocats organisée le mercredi 3 janvier 2023 que le nouveau Bâtonnier Me Raymond Obame Sima a pris de manière officielle ses fonctions. Une cérémonie empreinte de solennité qui a vu le sortant prodiguer quelques conseils précieux à son successeur. Pour Me Lubin Ntoutoume, il est indispensable que le barreau du Gabon recouvre sa splendeur d’antan et son unité qui en a fait un organe juridictionnel clé du fonctionnement de la justice.

Redynamiser le Barreau par une révision textuelle

Honoré d’avoir su faire entendre la voix des avocats après l’annulation de l’élection du 6 janvier 2023. « Le défi c’est de remettre le Barreau du Gabon dans la bonne direction. Nous allons continuer à travailler pour le rendre plus rayonnant. Cela passe par une institution forte. Il faut que les règles du jeu soient établies. Donc nécessairement les avocats devront se parler pour définir la marche de leur ordre », a souligné Me Raymond Obame Sima. Non sans manquer d’évoquer la réforme du mode d’accès à la fonction d’avocat.

Par ailleurs, le 12eme bâtonnier de l’histoire du Gabon s’est réjoui de la réponse donnée par l’ensemble des avocats du Gabon vis-à-vis de leur détracteur. « Le Bâtonnier est toujours choisi par ses pairs. Sauf qu’il y a des gens qui n’acceptent pas la position des concernés. Bienheureusement, chaque fois, l’élection constatée a toujours été confirmée.[…] Au-delà de la personne que je suis et du travail que je pouvais faire, il y a une chose très claire. C’est que le bâtonnier et les membres du Conseil de l’ordre sont l’émanation des avocats eux-mêmes », a conclu Me Raymond Obame Sima.

Le sentiment du devoir accompli pour Me Lubin Ntoutoume

Après 2 mandatés assurés dans un contexte peu favorable, Me Lubin Ntoutoume s’est dit satisfait du bilan durant ces 4 années passées à la tête de l’ordre des avocats. Des chantiers menés à terme à ceux en cours, « J’ai fait 2 mandats et je suis descendu de charges le 6 janvier 2023. Je ne suis revenu qu’à la suite de l’assemblée générale tenue par les avocats le 4 novembre dernier qui m’avait désigné pour expédier les affaires courantes. Et d’organiser de nouvelles élections », a rappelé le Bâtonnier sortant.

Au terme de cette mission assumée avec brio, le Bâtonnier du barreau du Gabon sortant n’a pas manqué de réitérer son soutien en la personne de Maître Raymond Obame Sima qui est le choix des avocats. « Mon successeur est un ancien membre du conseil de l’ordre qui a fait 3 conseils successifs. Il a appris à gérer un ordre et à gérer les avocats. Ce dernier a une très bonne relation avec ses confrères. Aujourd’hui vous le constatez, il a été porté à nouveau au pinacle de notre ordre », a martelé Me Lubin Ntoutoume.