Gabon : Moabi bientôt coupé du reste du pays

Décidément la nature n’est pas clémente envers le Gabon. Pour preuve, après l’axe Ntoum-Okolassi, l’axe Ovan-Makokou qui a suscité l’émoi dans le pays, puis l’effondrement dans la nuit du 11 au 12 décembre 2023, du tronçon Koumameyong-Ovan, c’est au tour de l’axe Mbadi-Moabi dans la province de la Nyanga de faire la une. Doté d’un pont en bois sur la rivière Moutsobou, cet axe menace de s’effondrer, ce qui risquerait d’ impacter durablement le quotidien des habitants de cette localité.

La modernisation des infrastructures routières constitue le cheval de bataille du comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), toutefois les dégâts enregistrés durant la fin de l’année 2023 démontrent que le gouvernement de transition a véritablement du pain sur la planche. Et pour cause, après les différentes réhabilitations des tronçons routiers notamment à Okolassi dans la province de l’Estuaire, à Ovan et à Koumameyong dans l’Ogooué-ivindo, c’est au tour de la province de la Nyanga. Notamment à 20km de la ville de Moabi, où l’infrastructure permettant de la relier à Mbadi, menace de céder depuis plusieurs mois.

L’état des routes de l’hinterland, un calvaire pour les usagers

En état de dégradation avancée du fait d’un manque criant d’entretien, cette route qui relie le département de la Douigny au reste du pays, pourrait si rien n’est fait dans l’immédiat, contraindre les habitants à un total isolement. Une situation dont les populations de l’arrière pays en font les frais quotidiennement et qui est l’archétype de plusieurs localités sur l’étendue du territoire , favorisée par la mauvaise volonté politique du régime Bongo-PDG de mettre fin à la souffrance des populations à l’intérieur du pays.

Symbolisant une fois de plus, le manque d’entretien régulier des voiries provinciales qui à été l’apanage des gouvernements successifs du régime déchu de l’ancien président Ali Bongo Ondimba, cet axe routier devra donc très rapidement être pris en compte quand on sait notamment que plus de 26,5 milliards de FCFA sont prévus pour l’entretien du patrimoine routier en cette année 2024.