Banque : mutualisation des forces entre l’AGUB et l’APEC

Engagé dans un processus de reconnaissance et de prise en compte des droits des consommateurs des services bancaires au Gabon, l’Association Gabonaise des Usagers des Banques (AGUB), multiplie les initiatives en ce sens. Après avoir récemment attiré l’attention du gouvernement sur les dérives liées aux prêts à l’usure, l’association présidée par Gildas Ndzengue Mbomba, a opté pour une mutualisation des forces avec l’Association Professionnelle des Établissements de Crédits (APEC). Objectif de la démarche, améliorer le dispositif interne de traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires dans les établissements de crédit.

Le mercredi 12 juin 2024, Gildas Ndzengue Mbomba, Président de l’Association Gabonaise des Usagers des Banques (AGUB) et Dimitri Kevin Djebi, Président de l’Association Professionnelle des Établissements de Crédits (APEC), ont tenu une rencontre visant entre autres à améliorer le dispositif interne de traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires dans les établissements de crédit. Deuxième du genre, cette rencontre entre les deux associations qui s’est tenue comme un symbole, au siège de BGFIbank à Libreville, était hautement stratégique.

En effet, dans la suite logique des récriminations de l’AGUB concernant les prêts à l’usure, un fléau qui touche principalement les agents de l’Etat, qui a d’ailleurs été appelé par l’association à se saisir de la question, les deux associations ont longuement évoqué l’asymétrie d’information entre les professionnels de banques et les consommateurs, l’éducation financière des consommateurs et leur protection contre un certain nombre de pratiques déloyales et autres abus. Une initiative à saluer et qui devrait grandement participer à l’amélioration de la qualité des services bancaires dans le pays.

Une meilleure prise en charge des défis liés à la protection des consommateurs



Avec en toile de fond, la nécessité d’une meilleure prise en charge des défis de la protection des consommateurs pour améliorer la confiance entre les consommateurs et institutions financières, une promotion accrue du processus d’inclusion financière dans notre pays, cette rencontre a donc permis aux deux parties de mutualiser leurs efforts. Clôturée par la remise officielle par le Président de l’AGUB du rapport d’activité 2023 de son association au Président de l’APEC, cette rencontre devrait par ailleurs ouvrir la voie à un assouplissement des règles bancaires au profit des consommateurs.