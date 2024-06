Gabon : malgré le retour de la bourse, le taux de réussite au BEPC en chute de 19 points

Ecouter l'article

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) pour la session de cette année ont été publiés le samedi 15 juin dernier, révélant une baisse significative du taux de réussite. Lequel est tombé à 63,08% contre 81,96% en 2023, soit une diminution de 18,88%. Cette baisse alors même que les apprenants s’étaient dits galvanisés par la mesure de rétablissement de la bourse scolaire.

À son arrivée au pouvoir, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a rétabli la bourse scolaire, brusquement supprimée par le régime déchu. Bien que la principale motivation de cette mesure soit la quête de l’excellence académique, les résultats de cette année montrent que cette initiative n’a pas porté ses fruits comme espéré, avec un taux de réussite au BEPC en chute de 18,88%.

Un taux d’échec de 36,08%

Le retour de la bourse scolaire, annoncée en grande pompe par le ministère de l’Éducation nationale visait à motiver les élèves en leur offrant un soutien financier pour récompenser leur assiduité et leurs performances académiques. Cependant, cette mesure n’a pas eu l’effet escompté. En effet, bien qu’exemptés de grèves et motivés par le retour de la bourse scolaire dans un contexte économique morose, les candidats à la session 2024 du BEPC n’ont pas pu faire mieux que leurs prédécesseurs.

Ainsi, pour cette année, la Direction des examens et concours (DGEC) a recensé 12 344 recalés sur les 34 061 candidats inscrits. Soit un taux d’échec de 36,08%, qui représente le double de l’année précédente. Si l’excellence est l’objectif recherché par les autorités de la Transition, l’amélioration des infrastructures scolaires, la mise à disposition d’enseignants et du matériel didactique, ainsi que le renforcement des capacités du corps enseignant s’imposent plus que jamais.