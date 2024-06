Bac 2024 : près de 20% de taux d’échec au 1er tour

Ecouter l'article

Sur les 24.440 candidats ayant concouru cette année, 4860 ont été recalés dès le 1er tour, soit un taux d’échec de 19,88% contre 17,95% en 2023. Des données communiquées par la Direction générale des examens et concours (DGEC) le samedi 22 juin dernier qui traduisent une légère baisse du taux d’échec au baccalauréat session 2024.

C’est par le biais des plateformes Xgest et Kewa que le ministère de l’Education nationale a publié les résultats du baccalauréat. Il en ressort une augmentation du taux d’échec de 1,93%. Une augmentation qui en plus du nombre d’absents (344) devrait interpeller la ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq.

19,88% de recalés au 1er tour

Si 45,25% des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites sont encore en lice pour l’obtention du baccalauréat session 2024, 19,88% ont échoué dès le 1er tour. Ce sont exactement 4860 candidats qui n’ont pas pu obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 8 sur 20. En comparaison avec la session de 2023, où 4.581 candidats avaient échoué dès le premier tour, cette augmentation du nombre de recalés est légère.

Face à cette situation, il convient que les autorités éducatives en tête desquelles, le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq s’interrogent les causes de cette régression d’autant plus que le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) à lui aussi fait une moins bonne prestation que celle de l’an dernier. En effet, cet examen a enregistré une baisse de 19% du taux de réussite. Ce phénomène pourrait être attribué à plusieurs facteurs, notamment des lacunes dans la préparation des élèves, des conditions d’apprentissage affectées par divers défis tels que la distance entre le domicile et lieu de composition, ou encore une évolution des critères de notation.