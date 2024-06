Gabon : vers un renforcement de la coopération entre les FAG et le ministère américain de la Défense

Ecouter l'article

Du samedi 15 au jeudi 20 juin 2024, une délégation du programme de partenariat d’Etat du ministère américain de la Défense, a séjourné en terre gabonaise. Une première visite qui visait entre autres, à renforcer la coopération entre ces deux nations en matière de formation, d’échange et de capacités militaires, ainsi que l’établissement d’un partenariat durable.

C’est donc sous la direction du Lieutenant-Colonel Erik Sarson que la délégation américaine composée de professionnels expérimentés a séjourné dans notre pays du 15 au 20 juin 2024. Une fois au Gabon, ces derniers ont participé à une série de réunions, de séances d’information et de discussions avec des officiels gabonais, des responsables militaires et des experts de divers domaines. Des échanges fructueux qui marquent le début d’une longue série de visites.

Explorer d’autres pistes de coopération

En effet, il s’agissait d’explorer les possibilités de coopération, de partager les meilleures pratiques et d’identifier les domaines d’intérêt mutuel dans lesquels le Gabon et les États-Unis pourraient travailler ensemble. Ainsi ce partenariat ne profitera pas seulement aux deux États, mais contribuera sans aucun doute à la stabilité et à la sécurité mondiales. Cette collaboration met en exergue le renforcement des liens entre les forces armées des deux pays. Pour l’amélioration des capacités opérationnelles et faciliter l’échange de connaissances et d’expertise.

Non sans manquer les discussions en cours qui ont pour objectif d’établir des plans concrets de coopération dans plusieurs domaines. Notamment la formation militaire, la lutte contre le terrorisme, la sécurité maritime pour ne citer que ceux-là. Les officiels gabonais se sont montrés enthousiastes quant aux opportunités offertes par ce partenariat. Ces derniers ont donc exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues américains pour atteindre des objectifs communs. C’est assurément un projet qui marque un pas important vers une coopération internationale renforcée et témoigne de l’engagement des deux pays à promouvoir la paix et la sécurité à l’échelle mondiale.