Ayeme-Plaine : 209 personnes indemnisées dans le cadre de la construction de l’aéroport

La longue attente de 3 ans a pris fin. En effet, les populations d’Ayeme-plaine dans le 2ème arrondissement de la ville de Ntoum ont finalement touché leurs émoluments dans le cadre de l’opération d’indemnisation des personnes impactées par la construction de l’aéroport du Grand Libreville. Bien que le site ait finalement été changé, indique le quotidien L’Union de ce mardi 4 mai 2024, ce sont 209 personnes qui ont été dédommagées.

Lancé sous le régime Bongo-PDG de l’ancien président Ali Bongo Ondimba, le site de Plaine-Ayeme avait été retenu pour la construction du nouvel aéroport international de Libreville qui devait être livré en 2020. Pour ce faire 3 parcelles avaient été déclarées d’utilité publique et des familles déguerpies. C’est donc au terme de 3 années d’attente que 209 compatriotes de la commune de Ntoum impactés par ledit projet ont touché leurs chèques. Le montant de l’indemnisation global est de 100 millions de FCFA.

C’est en présence de l’huissier de justice Me Nicaise Edzo Obiang, du gouverneur de la province de l’Estuaire, du responsable du service environnement social et gouvernance de GSEZ, Pierra Assengone, et du chef de secteur agricole du département du Komo-Mondah que s’est déroulée la remise des chèques à l’endroits des populations déguerpies d’Ayeme-Plaine. Ainsi, cette indemnisation vient mettre un terme aux multiples revendications de ces derniers.

« L’indemnisation intervient après l’évaluation des coûts. Avec les changements du site, pour la construction de l’aéroport, nous avons attendu pour examiner dans les détails les procédures foncières!ères par l’administration de l’urbanisme sachant que les populations n’avaient pas l’information pour le paiement il a fallu faire large diffusion pour que ces derniers récupèrent leurs chèques » a déclaré le responsable du service environnement social et gouvernance de GSEZ, Pierra Assengone. Au terme de cette cérémonie, le responsable du secteur agricole n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant au bon déroulement de cet évènement.