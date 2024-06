Banque de l’Entrepreneuriat : un financement de 4 milliards et l’appui du groupe BGFIBank pour son développement

Ecouter l'article

On en sait désormais un peu plus sur les contours de la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG). Annoncée par le président de la transition au cours de son premier discours à la nation le 31 décembre dernier, cette nouvelle institution étatique devrait d’une part bénéficier d’une enveloppe non négligeable d’un point de vue financier, mais surtout de l’expertise d’un des leaders du secteur bancaire au niveau national et sous régional, en l’occurrence le groupe BGFIBank.

La promotion de l’entrepreneuriat et le financement des PME/PMI tournées avec en ligne de mire le développement des chaînes de valeur est l’une des priorités annoncées du gouvernement de transition. Pour y arriver dans un écosystème où le secteur financier limite son risque vis-à-vis des PME/PMI, comme énoncé dans le Plan national de développement pour la transition (PNDT), les autorités gabonaises ont opté pour la création d’un outil spécifique. la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG).

Présenté comme une « banque dynamique et innovante, qui accompagne les entrepreneurs gabonais dans leurs projets de développement », ce nouvel établissement bancaire sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Participations, qui suit la logique des nouvelles autorités d’offrir au pays « un dispositif pour favoriser le financement de ces acteurs économiques auprès du système financier », devrait être soutenu par le groupe BGFIBank. Un pionnier du système bancaire aussi bien au niveau national que régional.

Un capital de 4 milliards de FCFA dans un écosystème entrepreneurial encore fragile

Dotée d’un capital de 4 milliards de FCFA, la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG), dont le sigle rappelle quelque peu celui de la BICIG, entend « soutenir les jeunes entrepreneurs gabonais ». Seul difficulté en perspective, « l’accès à l’information des PME qui reste précaire, insuffisante et intangible » comme le déclarait d’ailleurs Edgard Mfouba du temps où il dirigeait Okoume Capital, une société de capital-investissement détenue par l’Etat et censée jouer ce rôle d’accompagnateur de projets.

Quoi qu’il en soit, on notera que la BCEG dont le Conseil d’administration s’est déjà réuni, est en attente de son agrément COBAC qui devrait être délivré d’ici quelques semaines, puisque le démarrage opérationnel de son activité est prévu pour le deuxième trimestre 2024 comme on peut le souligner dans le rapport relatif aux 200 jours du CTRI à la tête du pays.