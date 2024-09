Aubameyang : « la méthode Mouyouma est très bonne »

Ecouter l'article

Pierre-Emerick Aubameyang a exprimé son soutien enthousiaste envers la méthode de Thierry Mouyouma, l’entraîneur des Panthères du Gabon, après la victoire de l’équipe contre la République centrafricaine. En conférence de presse, le capitaine des Panthères a loué les approches tactiques et disciplinaires du sélectionneur, soulignant leur impact positif sur l’équipe.

Aubameyang a décrit la méthode Mouyouma comme « très bonne », mettant en avant la rigueur et la droiture du coach. Il estime que ces qualités apportent une dynamique précieuse à l’équipe. « C’est la meilleure chose qui puisse nous arriver actuellement pour notre équipe nationale », a-t-il indiqué après avoir été questionné par la presse gabonaise à Franceville. Une sortie médiatique qui a le mérite de renforcer la relation entre le n°9 et le technicien gabonais après une phase de bisbille.

Aubameyang conquis par la méthode Mouyouma !

L’ancien meilleur buteur de la Premier League a expliqué que les conditions instaurées par Mouyouma lui permettent de s’exprimer pleinement et de contribuer de manière significative. Il a apprécié la manière dont le sélectionneur favorise un environnement de travail stimulant, lui permettant de se surpasser dans toutes les phases du jeu. Aubameyang a également souligné que son approche renouvelée en équipe nationale découle de sa volonté de montrer l’exemple.

Résultat, l’ancien d’Arsenal et du FC Barcelone, s’est engagé à encadrer les jeunes joueurs émergents. Il est indispensable de souligner que ces déclarations tendent inéluctablement à dissiper les rumeurs d’une éventuelle discordance entre le joueur et l’entraîneur. Au contraire, elles mettent en lumière une relation harmonieuse déjà décrite par le sélectionneur national comme celle d’un neveu et d’un oncle. Le but final étant de qualifier le Gabon pour la prochaine CAN mais également d’entrevoir une qualification historique pour le mondial 2026..