Gabon : 4296 branchements électriques depuis le 30 août 2023

En dépit des difficultés rencontrées par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), avec des perturbations dans la fourniture électrique, dues entre autres à l’absence des pluies qui a occasionné une baisse inquiétante du niveau d’eau dans la retenue de Tchimbélé, l’entreprise d’Etat a fourni de gros efforts sous l’ère du CTRI, notamment en ce qui concerne les branchements électriques. C’est ce qu’a révélé le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi le 1er septembre dernier à la faveur d’une conférence de presse.

Augmentation de la production d’eau et d’électricité, modernisation des infrastructures hydrauliques, amélioration de l’accès à l’énergie. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a fait le point sur son action depuis le 30 août 2023. Le volet Eau et Énergie a constitué un axe majeur de la politique menée sous l’égide du général Brice Clotaire Oligui Nguema.

4 296 branchements électriques pour répondre à la demande des ménages

Si lors de son passage devant les députés de Transition, dans le cadre de la séance plénière des questions au Gouvernement, le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima s’était engagé à améliorer l’accès aux compteurs électriques et d’eau par les ménages, les 4 296 branchements électriques inscrits au bilan du département Eau et Énergie s’inscrivent dans cette vision.

Ainsi, en ce qui concerne la production d’eau et d’électricité par exemple, les autorités de la Transition ont annoncé une production d’eau potable portée à 176 000 mètres cubes par jour, contre 1 200 mégawatts d’électricité. Une dynamique en constante hausse au regard notamment des efforts qui sont consentis à travers les projets structurants actuellement en œuvre dans le cadre du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL).