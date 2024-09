Assemblée constituante : seulement 8 votes contre l’adoption du rapport sur les amendements 

Ecouter l'article

Conformément au décret 0359/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 portant convocation d’une réunion du Parlement en Assemblée constituante, députés et sénateurs ont clos leurs travaux ce 22 septembre 2024. Ainsi, au terme de 10 jours de débats, l’Assemblée plénière constituée de tous les députés et sénateurs de la Transition ont adopté à une écrasante majorité le rapport recensant les avis motivés. Parmi les votants, 8 parlementaires se sont exprimés en défaveur.

C’est un moment crucial pour la démocratie gabonaise qui s’est joué ce 22 septembre au Palais Léon Mba de Libreville. En effet, invités à formuler des « avis motivés » sur les 194 articles du projet de Constitution élaboré par le Comité constitutionnel national, l’Assemblée plénière a produit au terme de ses travaux pas moins de 801 amendements. Si les détails sur le contenu des amendements adoptés restent méconnus du grand public, certains parlementaires se sont en toute liberté exprimés contre et 3 se sont abstenus.

La société civile parmi les votes contre

Clôturant les travaux, Jean François Ndongou, président de l’Assemblée constituante, a salué la sérénité des débats et un rendu « conforme à l’esprit des principes du Dialogue national inclusif ». Il a par ailleurs noté « des avancées majeures ». Un argument qui n’est pas d’avis de tous à l’instar du député de la Transition, Jean Valentin Leyama qui au terme de l’adoption du rapport, a parlé de « jour sombre pour la démocratie ». « Pour la défense de la République, je suis fier de compter parmi les 8 parlementaires qui ont voté contre. L’Histoire, à nouveau, retiendra », a indiqué le député de la Transition.

Plus mesuré que son collègue, Geoffroy Foumboula, 4e Vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, qui s’est lui aussi prononcé contre ce rapport a tout de même salué le triomphe de la démocratie dans cette séquence. « Quoi qu’ayant voté contre ce rapport, je tiens à féliciter ceux qui ont apporté leur caution en votant Oui. C’est le jeu de la démocratie qui demeure la dictature de la majorité », a-t-il indiqué sur son compte Facebook. Ainsi, s’il est difficile de dire qui exactement s’est prononcé contre, une chose est certaine c’est que 8 parlementaires s’y sont opposés parmi lesquels plusieurs acteurs de la société civile, et 3 se sont abstenus. Désormais, le sort des 801 amendements adoptés est entre les mains du CTRI et du gouvernement de Transition.