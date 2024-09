Gabon : curieux silence d’Adrien Nguema Mba suite aux révélations de malversations au PNPE

Ecouter l'article

Il y a quelques semaines, la rédaction de Gabon Média Time révélait en exclusivité des malversations sur fond de conflits d’intérêts au sein du Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), ex-Office national de l’emploi (ONE). Ce service public destiné à l’emploi en République gabonaise, un véritable problème socio-économique, subit les affres d’une gestion peu orthodoxe de son nouveau responsable Puanne Paulin Moussounda. Ce dernier agirait bien plus en homme d’affaires qu’en responsable administratif. Mais c’est surtout le curieux silence d’Adrien Nguema Mba suite à ces révélations de malversations qui interpelle.

Ministre du Travail et de la Lutte contre le chômage, Adrien Nguema Mba semble avoir un costume un peu trop grand sur ses épaules. Censé concevoir et mettre en œuvre des politiques liées à l’emploi et aux conditions de travail, visant à promouvoir l’emploi et à protéger les droits des travailleurs. Censé également développer des programmes de formation et d’insertion professionnelle pour favoriser l’employabilité des jeunes et des demandeurs d’emploi, le membre du gouvernement brille pourtant par son inconsistance. Dernièrement, face au tollé suscité par les faits de malversations sur fond de conflits d’intérêts au sein du Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), il n’a pas levé le petit doigt.

Conflit d’intérêt et népotisme ?

Alors que Puanne Paulin Moussounda, actuel directeur général de cette entité, s’est rendu coupable de faits de détournements à peine voilés, Adrien Nguema Mba n’a eu aucune réaction. Pourtant les faits sont graves. Le directeur général de l’ex ONE qui promettait au moment de sa prise de fonction de « coller aux impératifs et exigences de la Transition. C’est-à-dire aller vite et bien », agit tel un homme d’affaires, bien plus qu’un responsable administratif. Il aurait ainsi octroyé à une entreprise qu’il a lui-même créée dans le domaine de la communication, un marché de 24 millions de FCFA par année. Faisant de lui à la fois contractant et contracteur, dans une affaire qui engage les fonds de l’Etat.

Le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), ex-Office national de l’emploi (ONE), qui éprouve toutes sortes de difficultés à mener à bien ses missions. Dans un contexte où le taux de chômage, notamment chez les jeunes, dépasse les 40%, a donc à sa tête un homme d’affaires devenu. Un homme d’affaires qui semble agir avec la bénédiction de sa tutelle. Engagé dans un projet Un Gabonais-Un taxi, qui dit qu’il n’a pas procédé de la même manière pour acquérir ses véhicules au nom de l’Etat gabonais? Question à plusieurs milliards de FCFA puisqu’il s’agit d’au moins 200 taxis mis à la disposition des Gabonais.

Adrien Nguema Mba muet



Les dérives au sein des établissements publics, ou services publics personnalisés (SPP), qui ont atteint un tel niveau, qu’aujourd’hui les réformer n’est plus une option, mais une obligation, semblent donc, ne pas ébranler le gouvernement. Puanne Paulin Moussounda qui n’a pas trouvé le temps nécessaire pour nous entretenir à ce sujet, semble agir dans l’impunité. Quand on sait que le PNPE a reçu entre 2021 et 2023, des subventions de l’ordre de 2 milliards de FCFA par an pour mener à bien ses missions, la gestion de cette entité devrait tout de même être scrutée avec plus d’attention notamment par le ministère de tutelle.