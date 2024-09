André Pépé Nze : « le président Oligui est en moi »

Ecouter l'article

L’artiste André Pépé Nze a récemment fait entendre sa voix dans une lettre ouverte adressée à Alain-Claude Bilie-By-Nze. Dans ce post devenu viral sur la toile, la figure emblématique de la musique gabonaise ne manque pas de mettre en lumière le soutien sans réserve qu’il entend accorder au Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Quelques heures après avoir révélé à la presse les articulations de son œuvre « Awu m’awu : Oser l’espérance pour un autre Gabon », l’ancien Premier ministre du Gabon essuie déjà les attaques de ceux qui estiment qu’il ne devrait plus bénéficier d’une quelconque audience. Au nombre des personnes qui ont audiblement pris position contre Alain-Claude Bilie-By-Nze figure André Pépé Nze. Lequel se positionne clairement comme un fervent défenseur du président Oligui Nguema.

Entre accusation de plagiat et prise de position !

Auteur du titre culte « Dzalé » qui a visiblement bercé l’enfance du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, André Biteghe alias André Pépé Nze se veut désormais reconnaissant envers le Président de la transition qui n’a pas hésité à lui redonner ses lettres de noblesse pour sa carrière jonchée de chefs-d’œuvre. Peu importe le domaine, la panthère ogivine comme l’indique son nez est prête à aller au front lorsque ce qu’il assimile à un plagiat le met à mal avec celui qui incarne le Gabon d’après le système Bongo-PDG.

D’ailleurs, dans son post frontal, le néo conseiller technique au ministère de l’Éducation nationale dénonce le fait que la démarche de Bilie-By-Nze viserait non seulement à s’approprier un titre emblématique à savoir « Awu m’awu » mais également à semer la discorde entre lui et le président. André Pépé Nze rejette une présumée tentative de manipulation et se positionne résolument aux côtés d’Oligui Nguema. Il affirme : « le président Oligui est en moi, et je suis en le président Oligui Nguema, dans son plan politique, économique, social et culturel ». Le ton est donné !