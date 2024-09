Gabon : Shan’l annonce la fin de son contrat avec Sony Music

Ecouter l'article

C’est l’annonce faite par la kinda en chef ce mardi 17 septembre 2024 sur ses différents réseaux sociaux. L’interprète de « Tchizambengue » qui vient de découvrir les joies de la maternité n’est plus en contrat avec le label international Sony music Afrique. Shan’l a donc décidé de poursuivre sa carrière en autoproduction mais surtout à son rythme.

En 2023, Shan’l s’est exilée à Abidjan en Côte d’Ivoir car n’étant plus en odeur de sainteté avec son ancienne équipe. L’auteur de « Yayayobe » avait décidé d’évoluer sous la bannière de Sony music Afrique. Ce nouveau contrat devait apporter un coup de fraîcheur à sa carrière qui était en décadence depuis son départ de Direct Prod. Les mélomanes s’attendaient donc à des développements et une amélioration dans la qualité de ses projets. Seulement, un an après l’opinion s’étonne de cette rupture anticipée. « J’ai décidé de mettre fin à mon contrat avec Sony Music » a-t-elle déclaré.

Shan’l désormais en indépendante

S’adressant à sa fanbase, la chanteuse a déclaré avoir pris cette décision depuis un bon moment. Selon la nouvelle maman, ledit contrat n’a aucunement répondu à ses aspirations. « Depuis la signature de ce contrat, ma carrière n’a malheureusement pas avancé comme je l’espérais », a-t-elle précisé avant d’ajouter « qu’il était temps d’avancer à un rythme qui me correspond davantage, entourée d’une équipe qui partage ma vision artistique et mes ambitions, et qui me permettra de vous offrir le meilleur de moi-même ».

C’est donc une nouvelle ère qui s’annonce pour la kinda en chef. Une chose bien accueillie par les kindasoldiers qui ne souhaitent que voir la star reprendre du poil de la bête. « Tu sautes, nous sautons avec toi. Bonne chance pour la suite » a-t-on pu lire sur les commentaires de son annonce. Pour sa part, la chanteuse n’a pas manqué de préciser que « cette décision marque le début d’une nouvelle phase, de belles choses se préparent, et j’ai hâte de les partager avec vous ». Non sans omettre de remercier sa fanbase. « Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre patience. À très bientôt pour la suite de cette belle aventure », a-t-elle conclu.