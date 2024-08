ANBG : Ruphin Ndjambou auditionné après la diffusion de données personnelles d’agents

Ecouter l'article

D’après les informations publiées par notre confrère Gabon Review, le Directeur général de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), Ruphin Ndjambou, a été auditionné le jeudi 1er août 2024 par l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP). Cet interrogatoire fait suite à la diffusion sur la place publique, des données à caractère personnel de certains agents de l’ANBG.

La comparution de Ruphin Ndjambou devant l’APDPVP a été déclenchée par une fuite de données sensibles concernant des employés de l’ANBG. Cette situation a soulevé des préoccupations concernant la protection de la vie privée et la gestion des informations personnelles au sein de l’agence. Occasion d’encourager l’institution en charge des bourses de renforcer son système de communication. Les échanges se sont soldées par le projet d’enregistrement du code d’éthique et de déontologie de l’ANBG

Vers l’amélioration de la protection des données

Les faits reprochés à Ruphin Ndjambou remontent à la fin février-début mars 2024, lorsque plusieurs agents de l’ANBG ont été suspendus via une note interne. Le lendemain, leurs identités ont été divulguées dans les médias et sur les réseaux sociaux, entraînant une grande indignation. Les agents étaient accusés d’association de malfaiteurs et de détournement de bourses pour un montant total de 5 milliards de FCFA. Face à cette situation, le collectif des agents a sollicité l’intervention de l’APDPVP pour faire la lumière sur la fuite de ces informations. L’audition de Ruphin Ndjambou par l’APDPVP visait à déterminer les responsabilités et à évaluer les mesures de sécurité de l’ANBG pour protéger les données personnelles de ses employés.

Au cours de son entretien avec la délégation de l’APDPVP, Ruphin Ndjambou a reconnu l’importance de la protection des données personnelles et le renforcement du système de communication au sein de l’agence. « Il est bon de communiquer avec cette commission sur les mécanismes de communication pour améliorer notre système et nous avons convenu de l’organisation d’un séminaire à l’endroit de nos employés pour qu’ils comprennent très bien la responsabilité qui est la leur dans les fuites d’informations qui peuvent atteindre la vie privée des agents ».

Pour éviter que ces fuites d’information se reproduisent, le DG de l’ANBG s’est engagé à former son personnel. « Nous avons appris beaucoup de choses aujourd’hui et il est bon que ces choses-là soient aussi apprises par nos agents, d’où l’intérêt pour nous d’organiser un séminaire à l’endroit de nos agents au niveau de l’ANBG », a déclaré Ruphin Ndjambou cité par Gabon review. Toute chose qui s’accompagnera de la signature d’un code d’éthique et de déontologie.