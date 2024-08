JO Paris 2024 : Noélie Lacour et Wissy Yenda éliminés à leur tour !

Ecouter l'article

Énième journée sombre pour le sport gabonais lors de cette 33eme édition des Jeux olympiques qui se déroulent à Paris. En effet, entrés en course ce samedi 3 août 2024, Noélie Lacour et Wissy Yenda ont été éliminés à la performance. La nageuse qui avait dominé sa série 4 n’a pas pu finir dans le top 16 tandis que notre sprinteur n’a pas fait mieux qu’un top 3.

Devant les caméras du monde entier, la très prometteuse nageuse gabonaise Noélie Lacour a dominé la série 4 du 50 mètres nage libre avec un temps de 27, 68 s. Malheureusement notre compatriote quitte la compétition car n’ayant pas terminé parmi les 16 premiers au classement général. Une bien triste désillusion pour les deux ambassadeurs du sport qui ont goûté à la compétition ce samedi 3 août 2024.

Fin prématurée pour le duo Lacour-Yenda !

Avant-derniers espoirs pour le peuple gabonais dans ces 33emes olympiades d’été, Noélie Lacour et Wissy Yenda Moukoula n’ont pas fait mieux que Virginia Aymard et Adam Girard Langlade Mpali éliminés avant eux. Si la jeune nageuse de 17 ans a obtenu la première victoire du Gabon en terminant première dans la série 4 du 50 m nage libre, sa performance ne lui a pas permis d’arracher une demi-finale espérée.

Et pour cause, seuls les 16 meilleurs temps sont qualifiés pour le tour suivant. Belle participation surtout pleine d’enseignement pour celle qui aspire à tutoyer les sommets. De son côté, Franck Wissy Hoye Yenda Moukoula n’a pas pesé lourd en athlétisme où il a réalisé une performance appréciable mais pas suffisante. Il a terminé 3eme de sa course avec un temps de 10,59. Une deuxième place lui offrait un ticket d’or. Que de regrets ! Les regards sont tournés vers Emmanuella Atora Eyeghe.