ANBG : conflit d’intérêt, népotisme, le Pr. Ndjambou à nouveau dans la tourmente !

Nommé à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023, le Pr. Ruphin Ndjambou est à nouveau sous les feux des critiques. Directeur général de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG). En effet, des sources factuelles révèlent que le Directeur général de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), en plus d’être en conflit d’intérêts, serait impliqué dans un vaste réseau d’individus véreux qui auraient décidé de se servir dans les caisses de l’État au détriment de l’intérêt des étudiants.

Sous la direction, très critiquée, du Pr Ruphin Ndjambou, également promoteur d’une école supérieure privée, l’Institut des Hautes Études d’Entreprise (IHEE), qui figure étrangement dans les 3 premières conventions signées entre l’ANBG et les écoles supérieures en l’occurrence le 13/08/2024, des soupçons de népotisme et de conflits d’intérêts sont au centre des accusations. Simple coincidence ou acte délibéré ? Une choses est claire pour les plaignants, le Pr. Ndjambou, en tant que responsable de l’ANBG, est accusé d’utiliser sa position pour favoriser son propre établissement et écarter ses concurrents. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la transparence et à l’équité dans l’attribution des bourses dans notre pays.

Pr. Ruphin Ndjambou, accusé de se faire la part belle à l’ANBG !

Des sources crédibles dont des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur concernés affirment que le Pr. Ruphin Ndjambou aurait orchestré l’exclusion d’une cinquantaine d’établissements reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur des listes de bénéficiaires de bourses. Une décision perçue comme une manœuvre pour affaiblir la concurrence et renforcer la position de son propre institut. Des témoignages recueillis auprès des étudiants et certains agents de ladite administration, permettent d’étayer des soupçons de corruption qui iraient des opérateurs de saisie jusqu’aux plus hauts responsables.

Il va sans dire que des Micmacs persistent au cœur de la maison des bourses. Des actes qui feraient penser à la gestion scabreuse reprochée à ses prédécesseurs. D’ailleurs, dans une des captures d’écran des plaignants en notre possession, un étudiant révèle que « certains qui y sont allés comme moi, l’ANBG nous fait comprendre que personne ne sera orienté à ISI ». Sapristi ! Sur quelle base un établissement reconnu d’utilité publique peut-il être retiré des vœux des étudiants qui veulent s’y faire former ? Un établissement qui, au demeurant, a des cuvées bien implantées dans le monde du travail. Difficile de trouver une réponse quand on sait que des instituts moins bien lotis y sont maintenus. Alors comment le Pr. Ruphin Ndjambou aurait-il entrepris de verser dans ce que le CTRI rejette avec acuité ? Un complément d’informations a été soumis à l’interessé.