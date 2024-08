ANAC : remise d’attestations aux participants des formations en sûreté de l’aviation civile à Mvengue

Ecouter l'article

Le samedi 10 août 2024, l’amphithéâtre du Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Mvengue dans la province du Haut-Ogooué a servi de cadre à la cérémonie de remise d’attestations aux participants des trois (03) sessions de formation « 123 base » en sûreté de l’aviation civile qui se sont tenues du 31 mai au 17 juin 2024, organisée par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) au profit des personnels des entités exerçant à l’aéroport international de Franceville-Mvengue.

Après l’étape de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, c’est dans la province du Haut-Ogooué que s’est clôturé la remise des attestations de fin de formation « 123 base » qui s’est déroulé à l’aéroport international El Hadj Omar Bongo Ondimba de Franceville-Mvengue. Un événement rehaussé par la présence du Directeur général adjoint de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Samuel Samba représentant le patron de l’ANAC, le Général Eric Tristan Franck Moussavou et de plusieurs autorités du secteur du transport aérien au cours duquel 57 récipiendaires ont été récompensées.

L’ANAC couronne 57 récipiendaires

Au terme de ces sessions de formation, pour le compte de Franceville, les 57 récipiendaires qui pourront désormais exercer leurs missions en accord avec les objectifs de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sont issus des secteurs suivants, l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG), de la Gendarmerie des transports aériens, les Douanes, et l’Armée de l’air. Tout comme les 286 agents qui ont été formés à Libreville et les 59 récipiendaires de Port-gentil, la cuvée de Franceville est désormais habilitée à faire valoir le savoir-faire appris durant la formation.

Il est pourtant de préciser que ces renforcements de capacités au profit des personnels des entités exerçant à l’aéroport international de Franceville-Mvengue se sont déroulés en simultané avec les agents des entités en service à l’aéroport international de Port-Gentil. Et ce dans le but se conformer aux normes internationales en matière de sûreté aéroportuaire, conformément à la culture de la sûreté prônée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), dont les objectifs sont : de favoriser la responsabilité auprès des personnels dans la mise en œuvre des mesures de sûreté, et améliorer la conformité aux exigences de sûreté en vigueur.