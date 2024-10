Affaires sociales : le personnel invité à s’engager contre les cancers féminins

Ecouter l'article

Afin de marquer son engagement en faveur de la lutte contre les cancers féminins, le ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang a procédé au lancement de la 11ème édition de la campagne Octobre rose, le mardi 08 octobre 2024. Face à cette pathologie meurtrière qui est à l’origine des décès de bon nombre de femmes dans notre pays, le membre du gouvernement a exhorté les femmes en service dans son département ministériel à se faire dépister pour prévenir tous risques des cancers du sein et du col de l’utérus.

Le ministre des Affaires sociales de la transition, Nadine Nathalie Awanang a lancé les activités inhérentes à la campagne d’octobre rose le 08 octobre au sein de son département ministériel. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs femmes et au cours de laquelle, Nadine Nathalie Awanang à inviter les femmes à se mobiliser pour cette cause communautaire. « Je voudrai durant ce mois d’octobre, inviter chaque femme, du département des Affaires sociales à Libreville et à l’intérieur du pays, à developper des réflexes de prévention (…) je souhaite l’implication de tout le monde dans toutes les activités qui sont prévues dans le cas d’octobre rose » a déclaré le ministre des Affaires sociales dans son discours de circonstance.

Le ministère des Affaires sociales dit non aux cancers du sein et de l’utérus

Pour le membre du gouvernement, il est crucial dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins que la promotion du dépistage soit davantage mis en avant dans le cadre des sensibilisation. Et ce dans l’optique de réduire les risques de mortalité chez les femmes car à ce jour au Gabon, le cancer du sein et de l’utérus représentent à 88% les deux principales causes de décès selon les dernières données enregistrées. « Octobre rose est la période annuelle de sensibilisation massive à la prévention et la sensibilisation des cancers féminins, nous devons tous et toutes adhérer pour préserver des vies, sauver des familles et garantir un amour serein pour nos enfants » a-t-elle indiqué.

Bien que les cancers du sein et du col de l’utérus soient meurtrières, le ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang n’a pas manqué de marteler aux femmes « que grâce aux mécanismes de prise en charge modernes le cancer détecté très tôt peut être guérie avec un taux de guérison estimé à plus de 90% ». Ainsi durant tout ce mois, les Hommes et les femmes sont invités à unir leurs forces pour ce problème de santé publique. Rappelons que les dépistages gratuits se font dans les structures sanitaires publiques, une adhésion féminine massive est donc attendue pour cette 11ème édition.