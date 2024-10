Pénurie de farine : gare à la hausse des prix des produits alimentaires

Ecouter l'article

Le Gabon fait face à une baisse de la production de la farine de blé consécutive à la crise énergétique à laquelle le pays est confronté. Une situation qui a pour conséquence la pénurie de cet élément essentiel pour la fabrication du pain. Bien que les nouvelles autorités en place examinent des solutions pour faire face à cette crise, il serait de bon aloi que le gouvernement ait un regard attentif à l’endroit des opérateurs économiques qui très souvent n’hésitent pas à majorer leurs prix. Résultat, la population se retrouve à payer le lourd tribut.

Après la pénurie de sucre, voici que le pays doit encore faire face à un produit essentiel pour bon nombre de ménages et d’opérateurs économiques, à savoir la farine de blé. Une situation qui met à mal les boulangeries et les pâtisseries dont certaines ne disposant plus de réserves ont été contraintes de freiner la production de la baguette de pain comme l’a d’ailleurs souligné nos confrères de TV+ dans un article publié le 05 octobre 2024. Des mesures drastiques qui démontrent l’ampleur de la crise et qui inquiètent d’ailleurs les populations qui peine à sortir la tête de l’eau devant la problématique qu’est la vie chère.

Pénurie de farine, attention à la hausse du prix de la baguette de pain ?

Si le pays a connu une période où le Kg de sucre vendu à 925 FCFA s’échangeait à 1500 FCFA dans les différents marchés du pays, soit une hausse de 62% par rapport à la mercuriale initiale, la pénurie de la farine de blé suscite également des craintes auprès des consommateurs. En effet, en décembre dernier pour des raisons de logistiques avec les compagnies de transports maritimes, qui ont causé des difficultés aux opérateurs économiques de s’approvisionner en produits dérivés de blé, le pain avait vu son prix grimper à 200 FCFA à Port-Gentil dans la capitale économique, quand d’autres boulangeries elles avaient dû fermer.

C’est dire que l’heure est grave. Il est important de souligner que le pain est un aliment très consommé et prisé par les familles Gabonaises. Cette pénurie de farine si rien n’est fait qui soit favorable pour les opérateurs économiques que sont les boulangeries et les pâtisseries, les populations aussi bien de la capitale que l’hinterland devraient dores et déjà songer à payer un tarif plus élevé pour espérer avoir une baguette de pain ainsi que d’autres produits alimentaires. Soulignons que dans notre article intitulé « Gabon : la production de farine continue de pâtir de la conjoncture internationale » , nous évoquions la hausse des produits à base de farine et la flambée du prix du blé, suite au déclenchement du conflit Ukainien avec des conséquences directes sur la production locale de la farine par la SMAG.

Un an après, le Gabon ne parvient pas à sortir de cette pénurie. Alors que le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema est en guerre contre la vie chère, le gouvernement de transition aurait dû tabler sur des solutions pérennes à l’instar de la production locale de farine à base de manioc afin de substituer le blé.