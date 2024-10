Gabon : lancement d’une campagne sur la masculinité positive

Ecouter l'article

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Agir pour le genre a organisé une conférence le vendredi 11 octobre 2024 à Libreville, marquant le coup d’envoi d’une importante campagne de sensibilisation sur la masculinité positive. Cet événement, soutenu par l’Ambassade de France au Gabon, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), un fléau qui continue de peser sur de nombreuses vies, en particulier celles des femmes et des filles.

Cette initiative novatrice vise à modifier la perception que les hommes ont de leur rôle dans la société, en les invitant à devenir des acteurs clés dans la lutte contre les VBG. Le concept de masculinité positive met en avant l’importance pour les hommes d’adopter des comportements respectueux, bienveillants et égalitaires envers les femmes. Tout en déconstruisant les stéréotypes toxiques de virilité souvent associés à la violence et à la domination.

La masculinité positive, une approche innovante contre les VBG

La présidente de l’ONG Agir pour le genre a ouvert la rencontre avec un mot de bienvenue, suivi d’une allocution d’Yves Mercier, représentant de l’Ambassade de France au Gabon. Ce dernier a exprimé la satisfaction de l’Ambassade de soutenir financièrement cette initiative, soulignant son importance dans le cadre de la lutte contre les VBG. Il a notamment insisté sur le rôle crucial des hommes dans ce combat, qui ne doit pas être considéré uniquement comme une question féminine. « Les hommes doivent devenir des alliés actifs dans la lutte contre les VBG en promouvant eux-mêmes des comportements basés sur les respect, l’empathie, l’égalité ou encore le consentement », a-t-il déclaré.

Cette campagne, selon les organisateurs, vise à briser les stéréotypes traditionnels de la masculinité, qui peuvent perpétuer des comportements toxiques et violents. La masculinité positive encourage au contraire des relations basées sur l’égalité, le respect et la collaboration, un aspect fondamental dans la lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes. « Aujourd’hui on voudrait impliquer davantage les hommes mais également qu’ils s’impliquent eux-mêmes car les hommes aussi en sont victimes. Et même à croire qu’ils soient les bourreaux, s’ils font partis du problème ils doivent faire partie de la solution », a indiqué Nicole Nguema.

Des avancées juridiques

Parmi les conférenciers présents, le Dr Jean Delors Biyogho Bi Ntougou, le pasteur Rostand Essono Ella, Pepecy Ogouliguende, Annie Mboga et Nicole Nguema ont partagé leurs points de vue sur les VBG et sur l’importance de promouvoir la masculinité positive pour enrayer ce phénomène. Chacun a apporté son expertise sur le cadre juridique gabonais relatif à l’élimination des violences basées sur le genre. Annie Mboga a particulièrement mis en lumière les progrès réalisés dans le domaine juridique en République gabonaise, tout en soulignant les défis qui persistent.

Ensemble, les acteurs présents à cette conférence ont réaffirmé leur engagement à faire de la masculinité positive une réalité au Gabon, en espérant qu’elle devienne un levier puissant pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Si le lancement de la campagne marque une étape importante, la présidente de l’ONG Agir pour le genre a précisé que le programme détaillé des activités de sensibilisation sera communiqué dans les prochains jours. Des actions qui se dérouleront dans plusieurs localités du pays. « Nous allons nous déployer aussi bien dans toutes les communes du Grand Libreville qu’à l’intérieur du pays parce que finalement tout le monde à un rôle à jouer », a précisé Nicole Nguema.