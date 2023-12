Vœux à la Nation : le Gén. Oligui Nguema ordonne la réduction du prix du gaz dès le 1er janvier 2024

Follow on X

Soucieux sans aucun doute de répondre aux préoccupations des populations notamment en matière de vie chère, le président de la Transition, le Général de brigade Brice Oligui Nguema a, lors de son discours de vœux à la Nation ce dimanche 31 décembre 2023, annoncé la réduction du prix du gaz butane. Une annonce qui devrait permettre au ménage de se procurer à un prix abordable ce produit de première consommation.

Fixé pendant plusieurs années à 5 450 FCFA, le prix de la bouteille de gaz butane avait connu une augmentation vertigineuse de 500 FCFA en juin 2018, arrêté à 5 950. Une annonce de la Commission nationale des prix des produits pétroliers qui n’avait pas manqué de susciter une vague d’indignation et d’inquiétude chez les ménages. Mais également chez les automobilistes.

Allègement significatif du panier de la ménagère

C’est donc dans l’optique de soulager de manière efficiente le panier de la ménagère que le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé une mesure forte concernant le prix de ce produit pétrolier essentiel. « J’instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu’à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse », a annoncé le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Il faut noter que cette annonce rend indubitablement le cadre de la lutte contre la vie chère. En effet, le prix des produits de première consommation, à l’instar des produits agroalimentaires et pétroliers, a connu une hausse vertigineuse. Une situation qui avait un impact majeur sur le panier de la ménagère et plus particulièrement sur les conditions de vie des populations qui peine très souvent à joindre les deux bouts.