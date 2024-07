USA : Donald Trump échappe de peu à la mort

Ecouter l'article

L’ancien président américain Donald Trump, par ailleurs favori à la présidentielle de novembre 2024, a vu son meeting interrompu par une détonation. Un coup de feu est intervenu alors que le candidat s’apprêtait à entamer son discours.

Il était en meeting en Pennsylvanie, le dernier avant la convention des républicains qui devrait officiellement l’investir comme candidat face au président sortant Joe Biden. Les images qui ont fait le tour du monde et largement répandues sur les réseaux sociaux montrent un Donald Trump ensanglanté au niveau de l’oreille droite.

Selon des journalistes de l’Agence France presse (AFP) cités par BFMTV, après me coup de feu, le candidat républicain se serait abrité quelques secondes derrière le pupitre, avant que sa garde rapprochée du Secret service ait fait un corridor autour de lui. Au moment de son évacuation vers son véhicule, le candidat a levé son point en l’air « en signe de défis », selon BFMTV. Des déclarations corroborées par des images circulant sur les réseaux sociaux.

Selon l’entourage du candidat, L’ancien président américain Donald Trump serait désormais en sécurité et n’aurait rien eu de grave. Il faut dire que la présidence de Donald Trump a révélé une Amérique profondément divisée. En effet, L’ancien locataire de la Maison Blanche s’était distingué par une politique jugée discriminatoire à l’égard des minorités noires et hispaniques. Après son débat remporté face à Joe Biden, Donald Trump a grimpé dans les intentions de vote, inquiétant ainsi le camp Démocrate désormais divisé sur la question du remplacement ou non du président sortant de la course à la présidentielle.